Yeni Aşk Birdaha Adını Anmayacağım O Güzel Yüzüne Bakmayacağım Anladım ki Senden Hayır Yok Bana Kendime Yeni Bir Aşk Bulacağım *** Sevdimde Ne Geçti Sanki Elime Hep Çile Dert Verdin Seven Kalbime Düşündüm Taşındım Sordum Gönlüme Kendime Yeni Bir Aşk Bulacağım *** Karar Verdim Senden, Senden Ayrılacağım Karar Verdim Senden Ayrılacağım *** Aklımdan Sildim Ben Geçen Yılları Mazide Yaşanan Çılgınlıkları Arama Hiç Sende Beni Birdaha Kendime Yeni Bir Aşk Bulacağım *** Sevdimde Ne Geçti Sanki Elime Hep Çile Dert Verdin Seven Kalbime Düşündüm Taşındım Sordum Gönlüme Kendime Yeni Bir Aşk Bulacağım..

Durup Dururken Titriyor bak ellerin bana veda ederken Titriyor bak ellerin bana veda ederken Ayrılacak ne vardı böyle durup dururken Darılacak ne vardi böyle durup dururken *** Bir sabah uyandığında ararsın beni yanında Gözyaşını kim silecek gizlice ağladığında Bir sabah uyandığında ararsın beni yanında Gözyaşını kim silecek gizlice ağladığında Gözyaşını kim silecek gizlice ağladığında Gözyaşını kim silecek sessizce ağladığında *** Işığım güneşimsin soluğum nefesimsin Işığım güneşimsin soluğum nefesimsin Dizlerine kapansam yinede gider misin Dizlerine kapansam yinede gider misin *** Hiçbir değeri yok muydu yaşanan güzel günlerin Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim Hiçbir değeri yok muydu yaşanan güzel günlerin Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim

Kara Çadır Kara çadır is mi tutar Martin tüfek pas mı tutar Ağlayanım anam bacım Elin oğlu yas mı tutar? *** Tarlalarda biter kamış Uzar gider vermez yemiş Şu Yemen'de can verenler Biri Mehmet, biri Mehmet

Yara Benim Yara benim, yara benim Bitmeyen şu yara benim El giyinir beyazları, yaz içinde kara benim El giyinir beyazları, yaz içinde kara benim *** Bitmez oldu, bitmez oldu Yar çileler bitmez oldu Sen gittiğin günden beri hey Yar bu yüzüm gülmez oldu *** Bitmez oldu, bitmez oldu Yar çileler bitmez oldu Sen gittiğin günden beri Yar bu yüzüm gülmez oldu *** Dağlar benim, dağlar benim Dolar gözüm hey ağlar benim El gününü gün ederken iki gözüm hey ağlar benim El gününü gün ederken iki gözüm ağlar benim *** Bitmez oldu, bitmez oldu Yar çileler bitmez oldu Sen gittiğin günden beri hay, hay, hay Yar bu yüzüm hey gülmez oldu *** Bitmez oldu, bitmez oldu Yar çileler bitmez oldu Sen gittiğin günden beri ay, ay, ay, ay, Yar bu yüzüm gülmez oldu

Kader Kader sen mi kaldın bana gülecek, bana gülecek? Akan gözyaşımı hey kimler silecek, kimler silecek? Gelme yolcuna yoluna kurban, üç gün ara ver Al benim selamımı oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy Götür yara ver oy, oy, oy, oy *** Gelme yolcuna yoluna kurban Üç gün ara ver oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy Al benim selamımı oy, oy, oy, oy Götür yara ver oy, oy *** Gurbet köşelerinde kalmışam hasta, kalmışam hasta Beklerim yarimi de geç gelir posta, geç gelir posta Gelme ecel gelme, üç gün ara ver Al benim ömrümü götür yara ver oy, oy *** Gelme gel-gelme, üç gün ara ver Al benim ömrümü de götür yara ver oy, oy, oy, oy