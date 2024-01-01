İçimdeki bu ateşi karlı dağlar eritir Yüreğimdeki bu ateşi karlı dağlar eritir Azap oldu yâr gidişin, yokluğun beni öldürür *** Kurudu gönül bahçesi, bu sevda beni tüketti Ayrılığım yok çaresi, azar azar yer bitirir Yokluğun beni öldürür *** Duman oldum, duman oldum Kör kuyuda yanar oldum Sana gönül verdim ama Hasretinden heder oldum Duman oldum, duman oldum Kör kuyuda yanar oldum Sana gönül verdim ama Hasretinden heder oldum Dertli dertli tüter oldum *** Sensizliğin bu yükünü daha fazla taşımam Kim bilir bu gidişle uzun süre yaşamam Azap oldu yâr gidişin, yokluğun beni öldürür *** Kurudu gönül bahçesi, bu sevda beni tüketti Ayrılığın yok çaresi, azar azar yer bitirir Yokluğun beni öldürür *** Duman oldum, duman oldum Kör kuyuda yanar oldum Sana gönül verdim ama Hasretinden heder oldum Duman oldum, duman oldum Kör kuyuda yanar oldum Sana gönül verdim ama Hasretinden heder oldum Dertli dertli tüter oldum *** Duman oldum, duman oldum Kör kuyuda yanar oldum Sana gönül verdim ama Hasretinden heder oldum Duman oldum, duman oldum Kör kuyuda yanar oldum Sana gönül verdim ama

Saatler sabahı vuruyor yine Bir sokak lambası bir ben uykusuz Kulağım hep senin ayak sesinde Bir şu kaldırımlar bir ben uykusuz *** Kulağım hep senin ayak sesinde Bir şu kaldırımlar bir ben uykusuz *** Nöbetteyim sokaklarda Gözlerim hep şafaklarda Sense benden uzaklarda Bir gece bekçisi bir ben uykusuz *** Nöbetteyim sokaklarda Gözlerim hep şafaklarda Sense benden uzaklarda Bir gece bekçisi bir ben uykusuz *** Yaralı yüreğim her an pusuda Şafakta gelirsin hani olur da Şimdi bütün şehir derin uykuda Bir şu yaşlı gözler bir ben uykusuz *** Şimdi bütün şehir derin uykuda Bir şu yaşlı gözler bir ben uykusuz *** Nöbetteyim sokaklarda Gözlerim hep şafaklarda Sense benden uzaklarda Bir gece bekçisi bir ben uykusuz *** Nöbetteyim sokaklarda Gözlerim hep şafaklarda Sense benden uzaklarda Bir gece bekçisi bir ben uykusuz *** Nöbetteyim sokaklarda Gözlerim hep şafaklarda Sense benden uzaklarda Bir gece bekçisi bir ben uykusuz *** Nöbetteyim sokaklarda Gözlerim hep şafaklarda Sense benden uzaklarda Bir gece bekçisi bir ben uykusuz *** Nöbetteyim sokaklarda Gözlerim hep şafaklarda Sense benden uzaklarda