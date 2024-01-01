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7/24 Dinle Yollar Hasta Ben Yorgunum

Yollar Hasta Ben Yorgunum Şarkı Sözleri

Cansever Yollar Hasta Ben Yorgunum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cansever Yollar Hasta Ben Yorgunum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yollar Hasta Ben Yorgunum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cansever

Cansever

Yollar Hasta Ben Yorgunum

  • Yollar Hasta Ben Yorgunum

  • Duman Oldum

  • Yar Oy

  • Nöbetteyim

  • Sen Varya Sen

  • Boşuna Yollara Bakıp Bekledim

  • Gel Bu Aşkı Yaşayalım

  • Zalim Felek

  • Biter Mi Ola

  • Seni Gidi Çapkın

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