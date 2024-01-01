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İçimden Geldiği Gibi Şarkı Sözleri

Cansever İçimden Geldiği Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cansever İçimden Geldiği Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İçimden Geldiği Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cansever

Cansever

İçimden Geldiği Gibi

  • Yollara Düştüm

  • Bitmiyor Ruhumda Haykırışların

  • Ben Böyle Yaşamak Zorunda Mıyım

  • Dostlarım Nerede

  • Gidiyor İşte

  • Çile Kurşunu

  • Özüm Toprak

  • Aklım Sende

  • Ağlayamamki

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