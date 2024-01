Artık Söz Dinlemez Oldu Bu Gönül Kime Baksa Gönül Ona Aşık Oluyor Ayrılıp Giderken Bir Şey Yok Gibi Başka Bir Gönülde Tekrar Doğuyor *** Nasıl Mutlu Etsem Bilmem Ki Seni Şaşırdım Elinden Dertlere Düştüm Nasıl Mutlu Etsem Bilmem Ki Seni Şaşırdım Elinden Dertlere Düştüm *** Uslanmaz Yaramaz Çocuklar Gibi Ağlaya Ağlaya Yollara Düştüm Uslanmaz Yaramaz Çocuklar Gibi Ağlaya Ağlaya Yollara Düştüm *** Her Gelen Birşeyler Götürdü Benden En Sevdiğim Vurdu Haber Vermeden Tertemiz Aşkıma Leke Sürerken Ardına Bakmadan Yollara Düştüm *** Nasıl Mutlu Etsem Bilmem Ki Seni Şaşırdım Elinden Dertlere Düştüm Nasıl Mutlu Etsem Bilmem Ki Seni Şaşırdım Elinden Dertlere Düştüm

Bitmiyor ruhumda haykırışlarım Faydasız kalıyor yalvarışlarım Hep bana çarpıyor çırpınışlarım Kendimi kendime sorar olmuşum *** Her geçen günümün ben de yası var Başımın her yerde bir belâsı var Gayretin şansıma ne faydası var Kâr eden canıma zarar olmuşum *** Kekevi ne yapsın düzen içinde Sevinci alıp ta üzen içinde Hevesi niyette bozan içinde Damlayım nehirde akar olmuşum...

Geriye dönersen bilki zor işin Bizi yaradanın hatrı için kıyma Bana etme zulüm Mazlum ahı devirrir şahı *** Her cefanın elvet var günahı Ettiklerin yanına kalacak sanma Gün gelir sorulur bunun hesabı Mazlum ahı devirrir şahı her *** Cefanın elvet var günahı ettiklerin Yanına kalacak sanma gün Gelir sorulur bunun Ezme beni ezme ezerler seni *** Kara defterlere yazarlar seni Çile kurşununa dizerler seni Kıyma kıyma bana etme zulüm Mazlum ahı devirrir şahı Her cefanın elvet var günahı *** Ettiklerin yanına kalacak sanma Gün gelir sorulur bunun hesabı