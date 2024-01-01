Yalnızlık Mevsimi - 9 Renk Şarkı Sözleri
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Cansu Koç
Yalnızlık Mevsimi - 9 Renk
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Kara tren katar katar, derdime dertleri katar
Kimi alır kimi satar
Senin aşkın bana yeter, a leyli leyli
Ayrılık ölümden beter, a leyli leyli
***
İndim pınarın başına, el ettim dudu kuşuna
Dedi uğraşma boşuna
Nazlı yarin ele gitmiş, a leyli leyli
Hasan emmi gelin etmiş, a leyli leyli
***
Çayır çimen koşa koşa, vardım anamın yanına
Kardeş bacı hep bir olmuş
Hiçbirinin dilleri yok, a leyli leyli
Böyle aşkın dermanı yok, a leyli leyli
-
Soldu bütün çiçekler
Kuşlar göç etti
Sen gittin gideli yalnızlık mevsimi
Yıldızlar yok artık güneş çoktan battı
Sen gittin gideli yalnızlık mevsimi
***
Ağlıyorum ağlıyorum sevgilim ağlıyorum
Ne zaman geleceksin sevgilim ağlıyorum
Gözünde kanlı yaşlar kalbinde aşk acısı
Yine geldi yalnızlık mevsimi
Gözünde kanlı yaşlar kalbinde aşk acısı
Yine geldi yalnızlık mevsimi.
-
Sensin benim canım
Tatlı sevgilim
Sen gönlümde açan
Feslikan çiçeğim
***
Kız seni görünce
Oynar yüreğim
Canımsın
Feslikanımsın
Ben ayrılamam
Yarin tatlı dudağından
Ayrı kalamam
***
Feslikan ekerken
Yar saksısına
Usul usul dolandım
Onun arkasına
Üfleyip püfledim
***
Yar lambasına
***
Canımsın
Feslikanımsın
Ben ayrılamam
Yarin tatlı dudağından
Ayrı kalamam
***
Feslikan takılmış
Yarin koluna
Sarılira bağlamış
Güzel boynuna
Soyunup da girsem
Pamuk koynuna
***
Canımsın
Feslikanımsın
Ben ayrılamam
Yarin tatlı dudağından
Ayrı kalamam.
-
Şu dağlar kömürdendir
Geçen gün ömürdendir
Feleğin bir kuşu var
Tırnağı demirdendir
***
Hadi leyli leylanı
Ben yoluna kurbanım
Ya al canım kurtulam da
Ya ver derde dermanı
***
Şu yol Pasin''e gider
Döner tersine gider
Şurda bir garip ölmüş de
Kuşlar yasına gider
***
Hadi leyli leylanı
Ben yoluna kurbanım
Ya al canım kurtulam da
Ya ver derde dermanı.
-
Güzelliğin on para etmez
Bendeki bu aşk olmasa
Eğlenecek yer bulamam
Gönlümdeki köşk olmasa
***
Kim okurdu kim yazardı
Düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka olmasa
***
Senden aldım bu feryadı
Buymuş dünyanın tadı
Anılmazdı Veysel adı
Sana aşık olmasa
***
Kim okurdu kim yazardı
Düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka olmasa
***
Güzelliğin on par etmez
Bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulamam
Gönlümde köşk olmasa
Bendeki aşk olmasa.