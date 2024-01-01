Anadolu Yakası Şarkı Sözleri
Cansu Koç Anadolu Yakası şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cansu Koç Anadolu Yakası şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anadolu Yakası sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
***
Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
***
Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni, kıyamam seni
***
Köşe başı beklerim
Vay benim emeklerim
Köşe başı beklerim
Vay benim emeklerim
***
Dümbeleği çala çala
Yoruldu bileklerim
Al beni, kıyamam seni
***
Dümbeleği çala çala
Yoruldu bileklerim
Al beni, kıyamam seni
***
Pembe gül idim, soldum
Ak güle ibret oldum
Pembe gül idim, soldum
Ak güle ibret oldum
***
Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret oldum
Al beni, kıyamam seni
***
Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret oldum
Al beni, kıyamam seni
***
Al beni, kıyamam seni
Al beni, kıyamam seni
-
Uzun ince giderken de
Yolda hayal ederken de
Uzun ince giderken de
Yolda hayal ederken de
***
Bir güzele vuruldum
Gam keder güderken de
Hem sevildim hem de sevdim
Hiç başıma gelmezken de
***
Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına
Yangın oldum vurgun oldum
Şu güzelin saçlarına
***
Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına
Yangın oldum vurgun oldum
Şu güzelin saçlarına
***
Şu karşıdan gelenleri bilemedim gidenleri
Şu karşıdan gelenleri bilemedim gidenleri
İçindeki bir güzeli sanki görmüştüm ezeli
Kara kaşlı o bir peri, sanki sevmiştim hayali
***
Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına
Yangın oldum vurgun oldum
Şu güzelin saçlarına
***
Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına
Yangın oldum vurgun oldum
Şu güzelin saçlarına
***
Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına
Yangın oldum vurgun oldum
Şu güzelin saçlarına
***
Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına
Yangın oldum vurgun oldum
Şu güzelin saçlarına
-
Gaşgabahın yerle gedir
De görün neylemişem
Yüreğim güp güp edir
De görün neylemişem
***
Bir mene bak nazeyleme
Gaşgabah dökme bele
De görün neylemişem
Gel bele naz etme bele
***
De görün neylemişem
***
Bir günahım yoktur inan
Varsa de olum gurban
Gözveremem bu hola men
Ölürem az gala men
-
Kahpe felek sana n'ettim n'eyledim
Attın gurbet ele parelerimi
Akıbetin beni sılamdan etti
Kestin mümkünümü, çarelerimi
***
Aman aman
Dağlar duman
Geçti zaman
Ben dayanamam
***
Kestin mümkünümü, çarelerimi
Aman aman
Dağlar duman
Ben dayanamam
***
Şu dağların arkasını bilirim
Ömrüm yeter ise belki görürüm
Çokta sürmez ben bu dertten ölürüm
Dost olan bağlasın yârelerimi
***
Aman aman
Dağlar duman
Geçti zaman
Ben dayanamam
***
Dost olan bağlasın yârelerimi
Aman aman
Dağlar duman
Ben dayanamam
***
Yine ben bağlarım yârelerimi
Aman aman
Dağlar duman
Ben dayanamam
***
Yine ben sararım yârelerimi
Aman aman
Dağlar duman
Ben dayanamam
Yine ben bağlarım yârelerimi
-
Tanrım bana ömür vermiş
Boşu boşuna
Vücuduma bir can girmiş
Boşu boşuna
***
Su akar deryaya varır
Derya'dan mayi çıkarır
Gökyüzünde yağmur olur
Damlaları boşu boşuna
***
İsa Meryememi kalmış
Musa Asa'dan ne bulmuş
Süleymen bir sultan olmuş
Saltanatı boşu boşuna
-
Of, of
Kime desem derdimi ben bulutlar
Bizi dost bildiklerimiz vurdular
Bir de gurbet yarası var hepsinden derin
Söyleyin, memleketten bir haber mi var?
Yoksa yarin gözyaşları mı bu yağmurlar?
Söyleyin, memleketten bir haber mi var?
Yoksa yarin gözyaşları mı bu yağmurlar?
***
İçerim yanıyor yar yar
Yaram pek derin
Bana nazlı yardan aman
Bir haber verin
***
İçerim yanıyor yar yar
Yaram pek derin
Bana nazlı yardan aman
Bir haber verin
***
Of, of
Bulutlar yarime selam söyleyin
Kavuşma gününüz yakınmış deyin
Felek yardan ırak koyduysa bizi
Gurbet elde bir başıma kaldım, neyleyim
Yardan ırak yaşanır mı, söyleyin
Gurbet elde bir başıma kaldım, neyleyim
Yardan ırak yaşanır mı, söyleyin
***
İçerim yanıyor yar yar
Yaram pek derin
Bana nazlı yardan aman
Bir haber verin
***
İçerim yanıyor yar yar
Yaram pek derin
Bana nazlı yardan aman
Bir haber verin
***
İçerim yanıyor yar yar
Yaram pek derin
Bana nazlı yardan aman
Bir haber verin
***
İçerim yanıyor yar yar
Yaram pek derin
Bana nazlı yardan aman
Bir haber verin
-
Yandıklarım şam-ı seher
Sendenmidir bendenmidir
Başımdaki aşktan eser
Sendenmidir bendenmidir
***
Bağrımdaki başım benim
Gözümdeki yaşım benim
Ağ oldu yoldaşım benim
Sendenmidir bendenmidir
***
Terk ettiğim can-ı teni
Yok eylediğim ben beni
Her gördüğüm sanmah seni
Sendenmidir bendenmidir
***
Seyit nizamoğlu bana
Benliksiz al senden yana
Sen ben sözü bilmem sana
Sendenmidir bendenmidir