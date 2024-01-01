Şu Dağlar Kömürdendir Şu dağlar kömürdendir Geçen gün ömürdendir Feleğin bir kuşu var Tırnağı demirdendir *** Hadi leyli leylanı Ben yoluna kurbanım Ya al canım kurtulam da Ya ver derde dermanı *** Şu yol Pasin''e gider Döner tersine gider Şurda bir garip ölmüş de Kuşlar yasına gider *** Hadi leyli leylanı Ben yoluna kurbanım Ya al canım kurtulam da Ya ver derde dermanı.

A Leyli Leyli Kara tren katar katar, derdime dertleri katar Kimi alır kimi satar Senin aşkın bana yeter, a leyli leyli Ayrılık ölümden beter, a leyli leyli *** İndim pınarın başına, el ettim dudu kuşuna Dedi uğraşma boşuna Nazlı yarin ele gitmiş, a leyli leyli Hasan emmi gelin etmiş, a leyli leyli *** Çayır çimen koşa koşa, vardım anamın yanına Kardeş bacı hep bir olmuş Hiçbirinin dilleri yok, a leyli leyli Böyle aşkın dermanı yok, a leyli leyli

Yalnızlık Mevsimi Soldu bütün çiçekler Kuşlar göç etti Sen gittin gideli yalnızlık mevsimi Yıldızlar yok artık güneş çoktan battı Sen gittin gideli yalnızlık mevsimi *** Ağlıyorum ağlıyorum sevgilim ağlıyorum Ne zaman geleceksin sevgilim ağlıyorum Gözünde kanlı yaşlar kalbinde aşk acısı Yine geldi yalnızlık mevsimi Gözünde kanlı yaşlar kalbinde aşk acısı Yine geldi yalnızlık mevsimi.

Feslikan Sensin benim canım Tatlı sevgilim Sen gönlümde açan Feslikan çiçeğim *** Kız seni görünce Oynar yüreğim Canımsın Feslikanımsın Ben ayrılamam Yarin tatlı dudağından Ayrı kalamam *** Feslikan ekerken Yar saksısına Usul usul dolandım Onun arkasına Üfleyip püfledim *** Yar lambasına *** Canımsın Feslikanımsın Ben ayrılamam Yarin tatlı dudağından Ayrı kalamam *** Feslikan takılmış Yarin koluna Sarılira bağlamış Güzel boynuna Soyunup da girsem Pamuk koynuna *** Canımsın Feslikanımsın Ben ayrılamam Yarin tatlı dudağından Ayrı kalamam.