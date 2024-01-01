Gözündeki Yaşlarına Uzun ince giderken de Yolda hayal ederken de Uzun ince giderken de Yolda hayal ederken de *** Bir güzele vuruldum Gam keder güderken de Hem sevildim hem de sevdim Hiç başıma gelmezken de *** Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına Yangın oldum vurgun oldum Şu güzelin saçlarına *** Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına Yangın oldum vurgun oldum Şu güzelin saçlarına *** Şu karşıdan gelenleri bilemedim gidenleri Şu karşıdan gelenleri bilemedim gidenleri İçindeki bir güzeli sanki görmüştüm ezeli Kara kaşlı o bir peri, sanki sevmiştim hayali *** Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına Yangın oldum vurgun oldum Şu güzelin saçlarına *** Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına Yangın oldum vurgun oldum Şu güzelin saçlarına *** Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına Yangın oldum vurgun oldum Şu güzelin saçlarına *** Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına Yangın oldum vurgun oldum Şu güzelin saçlarına

Gaşgabah Gaşgabahın yerle gedir De görün neylemişem Yüreğim güp güp edir De görün neylemişem *** Bir mene bak nazeyleme Gaşgabah dökme bele De görün neylemişem Gel bele naz etme bele *** De görün neylemişem *** Bir günahım yoktur inan Varsa de olum gurban Gözveremem bu hola men Ölürem az gala men

Çemberimde Gül Oya Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya *** Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni, kıyamam seni *** Dertleri karıyorum Günleri saya saya Al beni, kıyamam seni *** Köşe başı beklerim Vay benim emeklerim Köşe başı beklerim Vay benim emeklerim *** Dümbeleği çala çala Yoruldu bileklerim Al beni, kıyamam seni *** Dümbeleği çala çala Yoruldu bileklerim Al beni, kıyamam seni *** Pembe gül idim, soldum Ak güle ibret oldum Pembe gül idim, soldum Ak güle ibret oldum *** Karşı karşı dururken Yüzüne hasret oldum Al beni, kıyamam seni *** Karşı karşı dururken Yüzüne hasret oldum Al beni, kıyamam seni *** Al beni, kıyamam seni Al beni, kıyamam seni

Kahpe Felek Kahpe felek sana n'ettim n'eyledim Attın gurbet ele parelerimi Akıbetin beni sılamdan etti Kestin mümkünümü, çarelerimi *** Aman aman Dağlar duman Geçti zaman Ben dayanamam *** Kestin mümkünümü, çarelerimi Aman aman Dağlar duman Ben dayanamam *** Şu dağların arkasını bilirim Ömrüm yeter ise belki görürüm Çokta sürmez ben bu dertten ölürüm Dost olan bağlasın yârelerimi *** Aman aman Dağlar duman Geçti zaman Ben dayanamam *** Dost olan bağlasın yârelerimi Aman aman Dağlar duman Ben dayanamam *** Yine ben bağlarım yârelerimi Aman aman Dağlar duman Ben dayanamam *** Yine ben sararım yârelerimi Aman aman Dağlar duman Ben dayanamam Yine ben bağlarım yârelerimi

Boşu Boşuna Tanrım bana ömür vermiş Boşu boşuna Vücuduma bir can girmiş Boşu boşuna *** Su akar deryaya varır Derya'dan mayi çıkarır Gökyüzünde yağmur olur Damlaları boşu boşuna *** İsa Meryememi kalmış Musa Asa'dan ne bulmuş Süleymen bir sultan olmuş Saltanatı boşu boşuna

Gurbet Of, of Kime desem derdimi ben bulutlar Bizi dost bildiklerimiz vurdular Bir de gurbet yarası var hepsinden derin Söyleyin, memleketten bir haber mi var? Yoksa yarin gözyaşları mı bu yağmurlar? Söyleyin, memleketten bir haber mi var? Yoksa yarin gözyaşları mı bu yağmurlar? *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin *** Of, of Bulutlar yarime selam söyleyin Kavuşma gününüz yakınmış deyin Felek yardan ırak koyduysa bizi Gurbet elde bir başıma kaldım, neyleyim Yardan ırak yaşanır mı, söyleyin Gurbet elde bir başıma kaldım, neyleyim Yardan ırak yaşanır mı, söyleyin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin