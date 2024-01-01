Kahpe Felek Kahpe felek sana n'ettim n'eyledim Attın gurbet ele parelerimi Akıbetin beni sılamdan etti Kestin mümkünümü, çarelerimi *** Aman aman Dağlar duman Geçti zaman Ben dayanamam *** Kestin mümkünümü, çarelerimi Aman aman Dağlar duman Ben dayanamam *** Şu dağların arkasını bilirim Ömrüm yeter ise belki görürüm Çokta sürmez ben bu dertten ölürüm Dost olan bağlasın yârelerimi *** Aman aman Dağlar duman Geçti zaman Ben dayanamam *** Dost olan bağlasın yârelerimi Aman aman Dağlar duman Ben dayanamam *** Yine ben bağlarım yârelerimi Aman aman Dağlar duman Ben dayanamam *** Yine ben sararım yârelerimi Aman aman Dağlar duman Ben dayanamam Yine ben bağlarım yârelerimi

İkimize Birden Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)