45' lik Şarkı Sözleri
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Kul olayım kalem tutan ellere
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Şekerler ezeyim şirin dillere
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim hey, güzelim hey, güzelim hey, hey
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim hey, güzelim hey, hey
***
Sivas ellerinde sazım çalınır
Çamlı beller bölük bölük bölünür
Yardan ayrılmışam bağrım delinir
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim hey, güzelim hey, güzelim hey, hey
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim hey, güzelim hey, hey
***
Pir Sultan Abdal'ım, Ey Hızır Paşam
Yazılan geliyor sağ olan başa
Benim hasret koydun kavim kardaşa
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim hey, güzelim hey, güzelim hey, hey
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim hey, güzelim hey, hey
Katip arzuhalım yaz yare böyle
Güzelim hey, güzelim hey, hey