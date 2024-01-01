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Cansu Koç 45' lik Katip Arzuhalim Kul olayım kalem tutan ellere Katip arzuhalım yaz yare böyle Şekerler ezeyim şirin dillere Katip arzuhalım yaz yare böyle Güzelim hey, güzelim hey, güzelim hey, hey Katip arzuhalım yaz yare böyle Güzelim hey, güzelim hey, hey *** Sivas ellerinde sazım çalınır Çamlı beller bölük bölük bölünür Yardan ayrılmışam bağrım delinir Katip arzuhalım yaz yare böyle Güzelim hey, güzelim hey, güzelim hey, hey Katip arzuhalım yaz yare böyle Güzelim hey, güzelim hey, hey *** Pir Sultan Abdal'ım, Ey Hızır Paşam Yazılan geliyor sağ olan başa Benim hasret koydun kavim kardaşa Katip arzuhalım yaz yare böyle Güzelim hey, güzelim hey, güzelim hey, hey Katip arzuhalım yaz yare böyle Güzelim hey, güzelim hey, hey Katip arzuhalım yaz yare böyle Güzelim hey, güzelim hey, hey Tüm Şarkıları