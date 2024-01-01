Yalnızlık Mevsimi Soldu bütün çiçekler Kuşlar göç etti Sen gittin gideli yalnızlık mevsimi Yıldızlar yok artık güneş çoktan battı Sen gittin gideli yalnızlık mevsimi *** Ağlıyorum ağlıyorum sevgilim ağlıyorum Ne zaman geleceksin sevgilim ağlıyorum Gözünde kanlı yaşlar kalbinde aşk acısı Yine geldi yalnızlık mevsimi Gözünde kanlı yaşlar kalbinde aşk acısı Yine geldi yalnızlık mevsimi.

A Leyli Leyli Kara tren katar katar, derdime dertleri katar Kimi alır kimi satar Senin aşkın bana yeter, a leyli leyli Ayrılık ölümden beter, a leyli leyli *** İndim pınarın başına, el ettim dudu kuşuna Dedi uğraşma boşuna Nazlı yarin ele gitmiş, a leyli leyli Hasan emmi gelin etmiş, a leyli leyli *** Çayır çimen koşa koşa, vardım anamın yanına Kardeş bacı hep bir olmuş Hiçbirinin dilleri yok, a leyli leyli Böyle aşkın dermanı yok, a leyli leyli

Feslikan Sensin benim canım Tatlı sevgilim Sen gönlümde açan Feslikan çiçeğim *** Kız seni görünce Oynar yüreğim Canımsın Feslikanımsın Ben ayrılamam Yarin tatlı dudağından Ayrı kalamam *** Feslikan ekerken Yar saksısına Usul usul dolandım Onun arkasına Üfleyip püfledim *** Yar lambasına *** Canımsın Feslikanımsın Ben ayrılamam Yarin tatlı dudağından Ayrı kalamam *** Feslikan takılmış Yarin koluna Sarılira bağlamış Güzel boynuna Soyunup da girsem Pamuk koynuna *** Canımsın Feslikanımsın Ben ayrılamam Yarin tatlı dudağından Ayrı kalamam.

Şu Dağlar Kömürdendir Şu dağlar kömürdendir Geçen gün ömürdendir Feleğin bir kuşu var Tırnağı demirdendir *** Hadi leyli leylanı Ben yoluna kurbanım Ya al canım kurtulam da Ya ver derde dermanı *** Şu yol Pasin''e gider Döner tersine gider Şurda bir garip ölmüş de Kuşlar yasına gider *** Hadi leyli leylanı Ben yoluna kurbanım Ya al canım kurtulam da Ya ver derde dermanı.