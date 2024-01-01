Amenna Şarkı Sözleri
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Ortalık batan gemi malları
Bizse kalabalıkta yalnız şarkı
Bu şehrin derdini ızdırabını
Hay bozguna uğratan aklını
***
Koy yine de bavula birkaç eş dost
İhtiyaç anında lazımmış
Zaten hep bizim kalbimiz
İhtiyaç anında kırılmış
***
Bir tek ikimiz bir de kedimiz
Kıyıda köşede duran biraz birikimimiz
Hazırız gidebiliriz
Nereye dersen amenna
***
Bir tek ikimiz bir de kedimiz
Kıyıda köşede duran biraz birikimimiz
Hazırız gidebiliriz
Nereye dersen amenna
***
Ortalık batan gemi malları
Bizse kalabalıkta yalnız şarkı
Bu şehrin derdini ızdırabını
Hay bozguna uğratan aklını
***
Koy yine de bavula birkaç eş dost
İhtiyaç anında lazımmış
Zaten hep bizim kalbimiz
İhtiyaç anında kırılmış
***
Bir tek ikimiz bir de kedimiz
Kıyıda köşede duran biraz birikimimiz
Hazırız gidebiliriz
Nereye dersen amenna
***
Bir tek ikimiz bir de kedimiz
Kıyıda köşede duran biraz birikimimiz
Hazırız gidebiliriz
Nereye dersen amenna
***
Bir tek ikimiz bir de kedimiz
Kıyıda köşede duran biraz birikimimiz
Hazırız gidebiliriz
Nereye dersen amenna
***
Bir tek ikimiz bir de kedimiz
Kıyıda köşede duran biraz birikimimiz
Hazırız gidebiliriz
Nereye dersen amenna
-
Kim derdi böyle olur diye
Geçen zamanlar hep kayıp
Yazık değil mi bize
Bütün bu yaptıkların çok ayıp
Yalan mı yalan mı yalan mı yalan
***
Sen zaten isteseydin
Başkaydı şu an dünya
Gerçeklerin peşinde
Paramparça her rüya
***
Sayıp sövsem sana
Ağzım dolu doya doya
Yazık sen de kayboldun
Kendi batağında
***
Sen zaten isteseydin
Başkaydı şu an dünya
Gerçeklerin peşinde
Paramparça her rüya
***
Sayıp sövsem sana
Ağzım dolu doya doya
Yazık sen de kayboldun
Kendi batağında
***
Kim derdi böyle olur diye
Geçen zamanlar hep kayıp
Yazık değil mi bize
Bütün bu yaptıkların çok ayıp
Yalan mı yalan mı yalan mı yalan
***
Sen zaten isteseydin
Başkaydı şu an dünya
Gerçeklerin peşinde
Paramparça her rüya
***
Sayıp sövsem sana
Ağzım dolu doya doya
Yazık sen de kayboldun
Kendi batağında
***
Sen zaten isteseydin
Başkaydı şu an dünya
Gerçeklerin peşinde
Paramparça her rüya
***
Sayıp sövsem sana
Ağzım dolu doya doya
Yazık sen de kayboldun
Kendi batağında
***
Sen zaten isteseydin
Başkaydı şu an dünya
Gerçeklerin peşinde
Paramparça her rüya
***
Sayıp sövsem sana
Ağzım dolu doya doya
Yazık sen de kayboldun
Kendi batağında