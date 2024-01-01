Ortalık batan gemi malları Bizse kalabalıkta yalnız şarkı Bu şehrin derdini ızdırabını Hay bozguna uğratan aklını *** Koy yine de bavula birkaç eş dost İhtiyaç anında lazımmış Zaten hep bizim kalbimiz İhtiyaç anında kırılmış *** Bir tek ikimiz bir de kedimiz Kıyıda köşede duran biraz birikimimiz Hazırız gidebiliriz Nereye dersen amenna *** Bir tek ikimiz bir de kedimiz Kıyıda köşede duran biraz birikimimiz Hazırız gidebiliriz Nereye dersen amenna *** Ortalık batan gemi malları Bizse kalabalıkta yalnız şarkı Bu şehrin derdini ızdırabını Hay bozguna uğratan aklını *** Koy yine de bavula birkaç eş dost İhtiyaç anında lazımmış Zaten hep bizim kalbimiz İhtiyaç anında kırılmış *** Bir tek ikimiz bir de kedimiz Kıyıda köşede duran biraz birikimimiz Hazırız gidebiliriz Nereye dersen amenna *** Bir tek ikimiz bir de kedimiz Kıyıda köşede duran biraz birikimimiz Hazırız gidebiliriz Nereye dersen amenna *** Bir tek ikimiz bir de kedimiz Kıyıda köşede duran biraz birikimimiz Hazırız gidebiliriz Nereye dersen amenna *** Bir tek ikimiz bir de kedimiz Kıyıda köşede duran biraz birikimimiz Hazırız gidebiliriz Nereye dersen amenna

Kim derdi böyle olur diye Geçen zamanlar hep kayıp Yazık değil mi bize Bütün bu yaptıkların çok ayıp Yalan mı yalan mı yalan mı yalan *** Sen zaten isteseydin Başkaydı şu an dünya Gerçeklerin peşinde Paramparça her rüya *** Sayıp sövsem sana Ağzım dolu doya doya Yazık sen de kayboldun Kendi batağında *** Sen zaten isteseydin Başkaydı şu an dünya Gerçeklerin peşinde Paramparça her rüya *** Sayıp sövsem sana Ağzım dolu doya doya Yazık sen de kayboldun Kendi batağında *** Kim derdi böyle olur diye Geçen zamanlar hep kayıp Yazık değil mi bize Bütün bu yaptıkların çok ayıp Yalan mı yalan mı yalan mı yalan *** Sen zaten isteseydin Başkaydı şu an dünya Gerçeklerin peşinde Paramparça her rüya *** Sayıp sövsem sana Ağzım dolu doya doya Yazık sen de kayboldun Kendi batağında *** Sen zaten isteseydin Başkaydı şu an dünya Gerçeklerin peşinde Paramparça her rüya *** Sayıp sövsem sana Ağzım dolu doya doya Yazık sen de kayboldun Kendi batağında *** Sen zaten isteseydin Başkaydı şu an dünya Gerçeklerin peşinde Paramparça her rüya *** Sayıp sövsem sana Ağzım dolu doya doya Yazık sen de kayboldun Kendi batağında