Of benim gönlü kırık, dargın Yorgun deligülüm Kimler kıydı hayallerine Sessizliğe bürünmüş hüznün *** Of benim gönlü bol Solgun, olgun deligülüm (olgun deligülüm) İç çekişin de kederli Ürkek yavrular gibi halin *** O güzel yüzünü dön Dön yine, gün güneşe Bugün değilse, yarın söz Bunca sabrın ödülü olmalı *** O güzel yüzünü dön Dön yine, gün güneşe Bugün değilse, yarın söz Bunca sabrın ödülü olmalı Beklediğine değecek günler olmalı (olmalı) *** Of benim gönlü kırık, dargın Yorgun deligülüm (Yorgun deligülüm) Kimler kıydı hayallerine Sessizliğe bürünmüş hüznün *** Of benim gönlü bol Solgun, olgun deligülüm (olgun deligülüm) İç çekişin de kederli Ürkek yavrular gibi halin *** O güzel yüzünü dön Dön yine, gün güneşe Bugün değilse, yarın söz Bunca sabrın ödülü olmalı *** O güzel yüzünü dön Dön yine, gün güneşe Bugün değilse, yarın söz Bunca sabrın ödülü olmalı Beklediğine değecek günler olmalı *** O güzel yüzünü dön Dön yine, gün güneşe Bugün değilse, yarın söz Bunca sabrın ödülü olmalı *** O güzel yüzünü dön Dön yine, gün güneşe Bugün değilse, yarın söz Bunca sabrın ödülü olmalı Beklediğine değecek