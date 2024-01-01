Deligül Şarkı Sözleri
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Of benim gönlü kırık, dargın
Yorgun deligülüm
Kimler kıydı hayallerine
Sessizliğe bürünmüş hüznün
***
Of benim gönlü bol
Solgun, olgun deligülüm (olgun deligülüm)
İç çekişin de kederli
Ürkek yavrular gibi halin
***
O güzel yüzünü dön
Dön yine, gün güneşe
Bugün değilse, yarın söz
Bunca sabrın ödülü olmalı
***
O güzel yüzünü dön
Dön yine, gün güneşe
Bugün değilse, yarın söz
Bunca sabrın ödülü olmalı
Beklediğine değecek günler olmalı (olmalı)
***
Of benim gönlü kırık, dargın
Yorgun deligülüm (Yorgun deligülüm)
Kimler kıydı hayallerine
Sessizliğe bürünmüş hüznün
***
Of benim gönlü bol
Solgun, olgun deligülüm (olgun deligülüm)
İç çekişin de kederli
Ürkek yavrular gibi halin
***
O güzel yüzünü dön
Dön yine, gün güneşe
Bugün değilse, yarın söz
Bunca sabrın ödülü olmalı
***
O güzel yüzünü dön
Dön yine, gün güneşe
Bugün değilse, yarın söz
Bunca sabrın ödülü olmalı
Beklediğine değecek günler olmalı
***
O güzel yüzünü dön
Dön yine, gün güneşe
Bugün değilse, yarın söz
Bunca sabrın ödülü olmalı
***
O güzel yüzünü dön
Dön yine, gün güneşe
Bugün değilse, yarın söz
Bunca sabrın ödülü olmalı
Beklediğine değecek