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Cansu

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Kalk Gel Bana

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Amenna

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Ne Değişti ki

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Kalbim Kefil

... KAPAT
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Albümler

Artık Anlıyorum Cansu

Deligül Cansu

Ne Değişti ki Cansu

Kalbim Kefil Cansu

Kalk Gel Bana Cansu

Amenna Cansu

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