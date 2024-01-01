Kalbim Kefil Şarkı Sözleri
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Halinden belli, bir şeyler var söyleyemediğin
Boğazında bir düğüm çıktı çıkacak, o söz bekliyorum bilesin
Halinden belli, bir şeyler var söyleyemediğin
Boğazında bir düğüm çıktı çıkacak, o söz bekliyorum bilesin
***
Hadi kalk savur yerle bir olsun, bu can zaten sefil
Acıma sen de vur, sana bana inanmayana kalbim kefil
***
İnsan durup durup kanar mı?
Sade kalp yordamıyla yaşar mı?
Aşk ne, ilim ne, bilim çözemedim
Bizi aşar mı?
***
İnsan durup durup kanar mı?
Sade kalp yordamıyla yaşar mı?
Aşk ne, ilim ne, bilim çözemedim
Bizi aşar mı?
***
Halinden belli, bir şeyler var söyleyemediğin
Boğazında bir düğüm çıktı çıkacak, o söz bekliyorum bilesin
Hadi kalk savur yerle bir olsun, bu can zaten sefil
Acıma sen de vur, sana bana inanmayana kalbim kefil
***
İnsan durup durup kanar mı?
Sade kalp yordamıyla yaşar mı?
Aşk ne, ilim ne, bilim çözemedim
Bizi aşar mı?
***
İnsan durup durup kanar mı?
Sade kalp yordamıyla yaşar mı?
Aşk ne, ilim ne, bilim çözemedim
Bizi aşar mı?
***
İnsan durup durup kanar mı?
Sade kalp yordamıyla yaşar mı?
Aşk ne, ilim ne, bilim çözemedim
Bizi aşar mı?