Halinden belli, bir şeyler var söyleyemediğin Boğazında bir düğüm çıktı çıkacak, o söz bekliyorum bilesin Halinden belli, bir şeyler var söyleyemediğin Boğazında bir düğüm çıktı çıkacak, o söz bekliyorum bilesin *** Hadi kalk savur yerle bir olsun, bu can zaten sefil Acıma sen de vur, sana bana inanmayana kalbim kefil *** İnsan durup durup kanar mı? Sade kalp yordamıyla yaşar mı? Aşk ne, ilim ne, bilim çözemedim Bizi aşar mı? *** İnsan durup durup kanar mı? Sade kalp yordamıyla yaşar mı? Aşk ne, ilim ne, bilim çözemedim Bizi aşar mı? *** Halinden belli, bir şeyler var söyleyemediğin Boğazında bir düğüm çıktı çıkacak, o söz bekliyorum bilesin Hadi kalk savur yerle bir olsun, bu can zaten sefil Acıma sen de vur, sana bana inanmayana kalbim kefil *** İnsan durup durup kanar mı? Sade kalp yordamıyla yaşar mı? Aşk ne, ilim ne, bilim çözemedim Bizi aşar mı? *** İnsan durup durup kanar mı? Sade kalp yordamıyla yaşar mı? Aşk ne, ilim ne, bilim çözemedim Bizi aşar mı? *** İnsan durup durup kanar mı? Sade kalp yordamıyla yaşar mı? Aşk ne, ilim ne, bilim çözemedim Bizi aşar mı?