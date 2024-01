Eğer beni düşündüğün an Güzel şeyler hissediyorsan İyi günlerimiz aklındaysa Kalk gel bana, kalk gel bana *** Eğer beni düşündüğün an Özlem duyuyorsan Yanındakine benim gibi sarılamıyorsan Kalk gel bana, kalk gel bana *** Ben sensiz (sensiz) içine eriyen mum (eriyen mum) Hiç tükenmedi umudum *** Bir düğüm bir ömrü Bu kadar mı bağlar? Yerini doldurmuyor Kalan sağlar *** Bir düğüm bir ömrü Bu kadar mı bağlar? Yerini doldurmuyor Kalan sağlar *** Yerini doldurmuyor Eğer beni düşündüğün an Güzel şeyler hissediyorsan İyi günlerimiz aklındaysa Kalk gel bana, kalk gel bana *** Eğer beni düşündüğün an Özlem duyuyorsan Yanındakine benim gibi sarılamıyorsan Kalk gel bana, kalk gel bana *** Ben sensiz (sensiz) içine eriyen mum Hiç tükenmedi umudum *** Bir düğüm bir ömrü Bu kadar mı bağlar? Yerini doldurmuyor Kalan sağlar *** Bir düğüm bir ömrü Bu kadar mı bağlar? Yerini doldurmuyor Kalan sağlar *** Yerini doldurmuyor Bir düğüm bir ömrü Bu kadar mı bağlar? Yerini doldurmuyor Kalan sağlar *** Bir düğüm bir ömrü Bu kadar mı bağlar? Yerini doldurmuyor Kalan sağlar Yerini doldurmuyor