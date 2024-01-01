Kalk Gel Bana Şarkı Sözleri
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Eğer beni düşündüğün an
Güzel şeyler hissediyorsan
İyi günlerimiz aklındaysa
Kalk gel bana, kalk gel bana
***
Eğer beni düşündüğün an
Özlem duyuyorsan
Yanındakine benim gibi sarılamıyorsan
Kalk gel bana, kalk gel bana
***
Ben sensiz (sensiz) içine eriyen mum (eriyen mum)
Hiç tükenmedi umudum
***
Bir düğüm bir ömrü
Bu kadar mı bağlar?
Yerini doldurmuyor
Kalan sağlar
***
Bir düğüm bir ömrü
Bu kadar mı bağlar?
Yerini doldurmuyor
Kalan sağlar
***
Yerini doldurmuyor
Eğer beni düşündüğün an
Güzel şeyler hissediyorsan
İyi günlerimiz aklındaysa
Kalk gel bana, kalk gel bana
***
Eğer beni düşündüğün an
Özlem duyuyorsan
Yanındakine benim gibi sarılamıyorsan
Kalk gel bana, kalk gel bana
***
Ben sensiz (sensiz) içine eriyen mum
Hiç tükenmedi umudum
***
Bir düğüm bir ömrü
Bu kadar mı bağlar?
Yerini doldurmuyor
Kalan sağlar
***
Bir düğüm bir ömrü
Bu kadar mı bağlar?
Yerini doldurmuyor
Kalan sağlar
***
Yerini doldurmuyor
Bir düğüm bir ömrü
Bu kadar mı bağlar?
Yerini doldurmuyor
Kalan sağlar
***
Bir düğüm bir ömrü
Bu kadar mı bağlar?
Yerini doldurmuyor
Kalan sağlar
Yerini doldurmuyor