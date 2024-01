Yorgunum yorgun uyandım bu sabah Geceden kalma bir halim var Aradığım hiç kimseden ses yok Nedense herkes kapı duvar *** Eski bir alışkanlık mi yalnızlık Bu yalan dolan nereye kadar Boşver zaten ne değişti ki Senden sonra her şey berbat *** Boşver zaten ne sanıyordun O yolun yolcusu değil mi hayat Boşver zaten ne degişti ki Senden sonra her şey berbat *** Boşver zaten ne sanıyordun O yolun yolcusu değil mi hayat? *** Yorgunum yorgun uyandım bu sabah Geceden kalma bir halim var Aradığım hiç kimseden ses yok Nedense herkes kapı duvar *** Eski bir alışkanlık mı yalnızlık Bu yalan dolan nereye kadar Boşver zaten ne değişti ki Senden sonra her şey berbat *** Boşver zaten ne sanıyordun O yolun yolcusu değil mi hayat Boşver zaten ne değişti ki Senden sonra her şey berbat *** Boşver zaten ne sanıyordun O yolun yolcusu değil mi hayat? Boşver zaten ne değişti ki Senden sonra her şey berbat Boşver zaten ne sanıyordun