Enjoy The Silence Şarkı Sözleri
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Carla Bruni
Enjoy The Silence
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Words like violence
Break the silence
Come crashing in
Into my little world
***
Şiddet gibi kelimeler
Sessizliği kır
İçeri çökün
Benim küçük dünyamın içine
***
Painful to me
Pierce right through me
Can't you understand
Oh, my little girl
***
Bana acı veriyor
İçimden Pierce
Anlayamıyorsun
Oh, küçük kızım
***
All I ever wanted
All I ever needed
Is here
In my arms
Words are very
Unnecessary
They can only do harm
***
Tüm istediğim
Tek ihtiyacım olan
Burada mı Kollarımda
Kelimeler çok
Gereksiz
Sadece zarar verebilirler
***
Vows are spoken
To be broken
Feelings are intense
Words are trivial
***
Yeminler konuşulur
Kırılacak
Duygular yoğun
Kelimeler önemsiz
***
Pleasures remain
So does the pain
Words are meaningless
And forgettable
***
Zevkler devam ediyor
Acı da öyle
Kelimeler anlamsız
Ve unutulabilir
***
All I ever wanted
All I ever needed
Is here
In my arms
Words are very
Unnecessary
They can only do harm
***
Tüm istediğim
Tek ihtiyacım olan
Burada mı Kollarımda
Kelimeler çok
Gereksiz
Sadece zarar verebilirler
***
All I ever wanted
All I ever needed
Is here
In my arms
Words are very
Unnecessary
They can only do harm
***
Tüm istediğim
Tek ihtiyacım olan
Burada mı Kollarımda
Kelimeler çok
Gereksiz
Sadece zarar verebilirler
***
All I ever wanted
All I ever needed
Is here
In my arms
Words are very
Unnecessary
They can only do harm
***
Tüm istediğim
Tek ihtiyacım olan
Burada mı Kollarımda
Kelimeler çok
Gereksiz
Sadece zarar verebilirler