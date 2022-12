Carla Bruni

Words like violence Break the silence Come crashing in Into my little world *** Şiddet gibi kelimeler Sessizliği kır İçeri çökün Benim küçük dünyamın içine *** Painful to me Pierce right through me Can't you understand Oh, my little girl *** Bana acı veriyor İçimden Pierce Anlayamıyorsun Oh, küçük kızım *** All I ever wanted All I ever needed Is here In my arms Words are very Unnecessary They can only do harm *** Tüm istediğim Tek ihtiyacım olan Burada mı Kollarımda Kelimeler çok Gereksiz Sadece zarar verebilirler *** Vows are spoken To be broken Feelings are intense Words are trivial *** Yeminler konuşulur Kırılacak Duygular yoğun Kelimeler önemsiz *** Pleasures remain So does the pain Words are meaningless And forgettable *** Zevkler devam ediyor Acı da öyle Kelimeler anlamsız Ve unutulabilir *** All I ever wanted All I ever needed Is here In my arms Words are very Unnecessary They can only do harm *** Tüm istediğim Tek ihtiyacım olan Burada mı Kollarımda Kelimeler çok Gereksiz Sadece zarar verebilirler *** All I ever wanted All I ever needed Is here In my arms Words are very Unnecessary They can only do harm *** Tüm istediğim Tek ihtiyacım olan Burada mı Kollarımda Kelimeler çok Gereksiz Sadece zarar verebilirler *** All I ever wanted All I ever needed Is here In my arms Words are very Unnecessary They can only do harm *** Tüm istediğim Tek ihtiyacım olan Burada mı Kollarımda Kelimeler çok Gereksiz Sadece zarar verebilirler