J'arrive A Toi Şarkı Sözleri
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Carla Bruni
J'arrive A Toi
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J'arrive au port les mains vides
J'arrive au soir sans compter
Et à chaque matin à vide il me faut recommencer
J'arrive au front sans sagesse
J'arrive à l'age sans raison
***
C'est sur qu'on vit de justesse
C'est sur qu'on vit sans façon
J'arrive à toi par miracle
Après de longues années
Après des siècles d'obstacles
Et des lundis, des lundis tristes à pleurer
***
J'n'arrive à rien qui console
J'n'arrive à rien qui prétend
J'n'arrive à rien qui s'envole
A rien qui défie le temps
***
Et s'il arrive qu'une étoile
Sur nous se penche un instant
C'est sur qu'la vie nous dévale
C'est sur qu'elle nous entreprend
J'arrive à toi par miracle après de longues années
A consulter les oracles
Et à guetter, à guetter l'inespéré
***
J'arrive du nord de l'Irlande
J'arrive du creux d'une vallée
J'arrive droit de Samarcande
J'arrive des Indes poivrées
Et s'il arrive que je chante que je me laisse emporter
C'est sur qu'la vie nous tourmente
C'est sur qu'on goute aux regrets
J'arrive à toi par miracle
Après de longues années
Après l'enfance grisâtre
Et la jeunesse, et la jeunesse endiablée
***
ellerim boş rıhtıma geliyorum
akşama geliyorum hesapsızca
ve her sabah boş yere yeni baştan başlamam gerekiyor
bilmeden sınıra yaklaşıyorum
nedensiz yere yaşlanıyorum
***
eminim ki az kalsın yaşayacaktık
eminim öylesine yaşayacaktık
uzun yıllardan sonra
mucize eseri sana geliyorum
yüzlerce engelden ve pazartesilerden,
ağlatan hüzünlü pazartesilerden sonra
***
sakinleştirecek bir şey bulamıyorum
isteyecek bir şey bulamıyorum
kaçacak bir şey bulamıyorum
zamana meydan okuyan hiçbir şey
***
bir an üzerimize eğilen
bir yıldız olursa
kesin yaşam bizi asağıya atıyordur
kesin bizim işimize karışıyordur
uzun yıllardan sonra
mucize eseri sana geliyorum
kahinlere danışmaya
ve umulmayanı beklemeye, beklemeye
***
İrlanda"nın kuzeyinden geliyorum
bir vadinin koyağından geliyorum
direkt Semerkantdan geliyorum
baharatlı Hintlerden geliyorum
ve birgün kendimi koyvermenin şarkısını söylersem
kesin yaşam bize işkence ediyordur
kesin acıdan zevk alıyorlardır
uzun yılardan
grimsi çocukluktan
ve gençlikten, hırçın gençlikten sonra
mucize eseri sana geliyorum