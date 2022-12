Carla Bruni

J'arrive au port les mains vides J'arrive au soir sans compter Et à chaque matin à vide il me faut recommencer J'arrive au front sans sagesse J'arrive à l'age sans raison *** C'est sur qu'on vit de justesse C'est sur qu'on vit sans façon J'arrive à toi par miracle Après de longues années Après des siècles d'obstacles Et des lundis, des lundis tristes à pleurer *** J'n'arrive à rien qui console J'n'arrive à rien qui prétend J'n'arrive à rien qui s'envole A rien qui défie le temps *** Et s'il arrive qu'une étoile Sur nous se penche un instant C'est sur qu'la vie nous dévale C'est sur qu'elle nous entreprend J'arrive à toi par miracle après de longues années A consulter les oracles Et à guetter, à guetter l'inespéré *** J'arrive du nord de l'Irlande J'arrive du creux d'une vallée J'arrive droit de Samarcande J'arrive des Indes poivrées Et s'il arrive que je chante que je me laisse emporter C'est sur qu'la vie nous tourmente C'est sur qu'on goute aux regrets J'arrive à toi par miracle Après de longues années Après l'enfance grisâtre Et la jeunesse, et la jeunesse endiablée *** ellerim boş rıhtıma geliyorum akşama geliyorum hesapsızca ve her sabah boş yere yeni baştan başlamam gerekiyor bilmeden sınıra yaklaşıyorum nedensiz yere yaşlanıyorum *** eminim ki az kalsın yaşayacaktık eminim öylesine yaşayacaktık uzun yıllardan sonra mucize eseri sana geliyorum yüzlerce engelden ve pazartesilerden, ağlatan hüzünlü pazartesilerden sonra *** sakinleştirecek bir şey bulamıyorum isteyecek bir şey bulamıyorum kaçacak bir şey bulamıyorum zamana meydan okuyan hiçbir şey *** bir an üzerimize eğilen bir yıldız olursa kesin yaşam bizi asağıya atıyordur kesin bizim işimize karışıyordur uzun yıllardan sonra mucize eseri sana geliyorum kahinlere danışmaya ve umulmayanı beklemeye, beklemeye *** İrlanda"nın kuzeyinden geliyorum bir vadinin koyağından geliyorum direkt Semerkantdan geliyorum baharatlı Hintlerden geliyorum ve birgün kendimi koyvermenin şarkısını söylersem kesin yaşam bize işkence ediyordur kesin acıdan zevk alıyorlardır uzun yılardan grimsi çocukluktan ve gençlikten, hırçın gençlikten sonra mucize eseri sana geliyorum