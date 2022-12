Carla Bruni

Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir Birisi umut topluyor gibi geliyor Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs Caddeler bahçe, kaldırımlarda dans ediyorum Il semble que mes bras soient devenus des ailes Kollarım kanat gibi geliyor Qu'à chaque instant qui vole je puisse toucher le ciel Gökyüzündeki sineklere dokunduğum her an Qu'à chaque instant qui passe je puisse manger le ciel Geçen her dakika gökyüzünü aşındırıyorum *** Les clochers sont penchés les arbres déraisonnent Çan kuleleri eğilmiş, ağaçlar anlamsızlık içinde Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne Ağaçlar sonbaharın en kırmızı çiçeklerinin üzerine eğilmiş La neige ne fond plus la pluie chante doucement Kar artık erimiyor, yağmur yavaşça şarkı söylüyor Et même les réverbères ont un air impatient Ve sokak lambaları sabırsız bir görünüşe sahip olsa da Et même les cailloux se donnent l'air important Ve taşlar önemli görünmek istese bile *** Car je suis l'amoureuse, oui je suis l'amoureuse Çünkü ben aşığım. Evet ben aşığım Et je tiens dans me mains la seule de toutes les choses Ve her şeyin biriciğini elimde tutuyorum Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse Ben aşığım. Senin aşığınım Et je chante pour toi la seule de toutes les choses Ve her şeyin biriciği, senin için şarkı söylüyorum Qui vaille d'être là, qui vaille d'être là O burada olmalı, O burada olmalı *** Le temps s'est arrêté, les heures sont volages Zaman durdu, saatler değişiyor Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage Dakikalar donuyor ve can sıkıntısı mahvediyor Tout paraît inconnu tout croque sous la dent Her şey bilinmez görünüyor, her şey pamuk ipliğine bağlı Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement Ve kederin sesi yavaşça uzaklaşıyor Et le bruit du passé se tait tout simplement Ve geçmişin sesi şimdi çok sessiz *** Oh, les murs chagent de pierres, Oh, duvarlar taşlarını değiştiriyor Le ciel change de nuages, Gökyüzü bulutlarını değiştiriyor La vie change de manières et dansent les mirages Yaşam, tarzını değiştiriyor ve hile yapıyor On a vu m'a-t-on dit le destin se montrer Il avait mine de rien l'air de tout emporter O, hiçbir şey gibi göründü, her şeyi almış gibi göründü Il avait ton allure, ta façon de parler O, senin bakışını, konuşma tarzını aldı *** Car je suis l'amoureuse, oui je suis l'amoureuse Çünkü ben aşığım. Evet ben aşığım Et je tiens dans me mains la seule de toutes les choses Ve her şeyin biriciğini elimde tutuyorum Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse Ben aşığım. Senin aşığınım Et je chante pour toi la seule de toutes les choses Ve her şeyin biriciği, senin için şarkı söylüyorum Qui vaille d'être là, qui vaille d'être là O burada olmalı, O burada olmalı