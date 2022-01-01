Mon Raymond Şarkı Sözleri
Carla Bruni Mon Raymond şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Carla Bruni Mon Raymond şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mon Raymond sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Mon Raymond, il a tout bon,
C'est d'la valeur authentique,
Pour franchir le Rubicon
On peut pas dire qu'il hésite
Mon Raymond, il est canon,
C'est d'la bombe atomique
Quand il déboule non de non,
L'air en devient électrique.
L'air en devient électrique
Oui
***
Mon Raymond il est complexe
Sentimental mais tactique
Mon Raymond reste dans l'axe
En toute situation critique.
Mon Raymond, c'est lui l'patron,
C'est lui qui tient la boutique
Et bien qu'il porte une cravate
Mon Raymond est un pirate
Mon Raymond est un pirate
Oui
***
Il prend tout à l'abordage
Comme s'il y jouait sa vie
Comme s'il y jouait sa peau
Comme si le monde était beau
Il dit qu'la vie est un gage
Qu'il faut la vivre debout
Ou bien la vivre à genoux
Vraiment rien n'le décourage
Non
Vraiment rien n'le décourage
Non, non , non
***
Mon Raymond il a du talent
Pour séduire tout genre de clique
Quand il cause c'est saisissant
Les confusions se dissipent
C''est qu'il sait causer Raymond
Il manie la dialectique
Quoiqu'en disent les bouffons
Raymond c'est d'la dynamite
Ouais
Raymond c'est d'la dynamite
Ouais
***
Mon Raymond il vient d'ailleurs
Et personne n'a ses manières
Ni de dire ni de faire
Ni de goûter au bonheur
Mon Raymond il est unique
Avec ses yeux de mésange
Avec ses airs de métèque
Hongrois juif de Salonique
***
Quelques fois Raymond se tait
Il lui vient comme une tristesse
On sent qu'il aimerait croquer
Quelques miettes de tendresse
On sent qu'il aimerait s'promener
Et quitter ses forteresses
On sent qu'il aimerait goûter
A quelques douceurs terrestres
A quelques douceurs terrestres
***
Et Raymond voilà pour toi
Quelques rondes et quelques croches
Quelques rimes de mon choix
Douces et chaudes comme une brioche
Quelque chose me dit Raymond
Que malgré tous les honneurs
Et puis ta belle situation
Tu dois manquer de douceurs
Alors voici ma chanson
Ma chanson pour toi Raymond
Ma chanson pour toi Raymond
Ma chanson pour toi Raymond
***
Raymond, her şey yolunda.
Bu otantik değer
Rubicon'u geçmek için
Tereddüt ettiğini söyleyemeyiz
Raymond benim, çok ateşli.
Bir atom bombası.
İsmin adı geldiğinde
Hava elektrik olur
Hava elektrik olur
Evet
***
Benim Raymond karmaşık
Duygusal ama taktik
Raymond'um kutuda kalıyor.
Herhangi bir kritik durumda
Raymond, patron o.
Dükkanı o yönetiyor.
Kravat takmış olsa bile
Benim Raymond bir korsan
Benim Raymond bir korsan
Evet
***
Her tahta için alıyor.
Sanki hayatını oynuyormuş gibi.
Sanki oynuyormuş gibi.
Sanki dünya güzelmiş gibi
Hayatın bir rehin olduğunu söylüyor.
Biz dik yaşamak gerektiğini
Veya canlı diz çökmüş
Hiçbir şey gerçekten onu alır
Hayır
***
Hiçbir şey gerçekten onu alır
Hayır, hayır, hayır.
Raymond benim yetenek var
Klik her türlü baştan çıkarmak için
Neden olduğunda çarpıcı
Karışıklık dağıtmak
Raymond'a neden olduğunu biliyor.
Diyalektiği ele alıyor
Soytarılar ne derse desin
***
Raymond dinamit
Evet
Raymond dinamit
Evet
Raymond, geliyor.
Ve kimse onun yolları vardır
Ne söylemek ne de yapmak
Ne de mutluluğu tatmak
Benim Raymond o eşsiz
Mesange gözleriyle
Onun meteque fiyaka ile
Macar-Yahudi Selanik
Bazen Raymond sessiz kalır.
***
Bir üzüntü olarak geliyor
Yemek istiyormuş gibi hissediyoruz.
Birkaç hassasiyet kırıntısı
Biz o bir yürüyüşe istiyorum hissediyorum
Ve kalesini terk et.
***
Tatmak istiyor gibi geliyor
Birkaç tatlılar arazi
Birkaç tatlılar arazi
Ve senin için Raymond peçe
Birkaç tur ve birkaç çentikler
Seçimimin bazı tekerlemeleri
Tatlı ve sıcak bir Topuz gibi
Bir şey bana Raymond diyor
***
Tüm onurlara rağmen
Ve sonra güzel durum
Tatlıları özlüyorsun.
Yani bu benim şarkım
Senin için şarkım Raymond
Senin için şarkım Raymond
Senin için şarkım Raymond