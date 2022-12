Carla Bruni

Mon Raymond, il a tout bon, C'est d'la valeur authentique, Pour franchir le Rubicon On peut pas dire qu'il hésite Mon Raymond, il est canon, C'est d'la bombe atomique Quand il déboule non de non, L'air en devient électrique. L'air en devient électrique Oui *** Mon Raymond il est complexe Sentimental mais tactique Mon Raymond reste dans l'axe En toute situation critique. Mon Raymond, c'est lui l'patron, C'est lui qui tient la boutique Et bien qu'il porte une cravate Mon Raymond est un pirate Mon Raymond est un pirate Oui *** Il prend tout à l'abordage Comme s'il y jouait sa vie Comme s'il y jouait sa peau Comme si le monde était beau Il dit qu'la vie est un gage Qu'il faut la vivre debout Ou bien la vivre à genoux Vraiment rien n'le décourage Non Vraiment rien n'le décourage Non, non , non *** Mon Raymond il a du talent Pour séduire tout genre de clique Quand il cause c'est saisissant Les confusions se dissipent C''est qu'il sait causer Raymond Il manie la dialectique Quoiqu'en disent les bouffons Raymond c'est d'la dynamite Ouais Raymond c'est d'la dynamite Ouais *** Mon Raymond il vient d'ailleurs Et personne n'a ses manières Ni de dire ni de faire Ni de goûter au bonheur Mon Raymond il est unique Avec ses yeux de mésange Avec ses airs de métèque Hongrois juif de Salonique *** Quelques fois Raymond se tait Il lui vient comme une tristesse On sent qu'il aimerait croquer Quelques miettes de tendresse On sent qu'il aimerait s'promener Et quitter ses forteresses On sent qu'il aimerait goûter A quelques douceurs terrestres A quelques douceurs terrestres *** Et Raymond voilà pour toi Quelques rondes et quelques croches Quelques rimes de mon choix Douces et chaudes comme une brioche Quelque chose me dit Raymond Que malgré tous les honneurs Et puis ta belle situation Tu dois manquer de douceurs Alors voici ma chanson Ma chanson pour toi Raymond Ma chanson pour toi Raymond Ma chanson pour toi Raymond *** Raymond, her şey yolunda. Bu otantik değer Rubicon'u geçmek için Tereddüt ettiğini söyleyemeyiz Raymond benim, çok ateşli. Bir atom bombası. İsmin adı geldiğinde Hava elektrik olur Hava elektrik olur Evet *** Benim Raymond karmaşık Duygusal ama taktik Raymond'um kutuda kalıyor. Herhangi bir kritik durumda Raymond, patron o. Dükkanı o yönetiyor. Kravat takmış olsa bile Benim Raymond bir korsan Benim Raymond bir korsan Evet *** Her tahta için alıyor. Sanki hayatını oynuyormuş gibi. Sanki oynuyormuş gibi. Sanki dünya güzelmiş gibi Hayatın bir rehin olduğunu söylüyor. Biz dik yaşamak gerektiğini Veya canlı diz çökmüş Hiçbir şey gerçekten onu alır Hayır *** Hiçbir şey gerçekten onu alır Hayır, hayır, hayır. Raymond benim yetenek var Klik her türlü baştan çıkarmak için Neden olduğunda çarpıcı Karışıklık dağıtmak Raymond'a neden olduğunu biliyor. Diyalektiği ele alıyor Soytarılar ne derse desin *** Raymond dinamit Evet Raymond dinamit Evet Raymond, geliyor. Ve kimse onun yolları vardır Ne söylemek ne de yapmak Ne de mutluluğu tatmak Benim Raymond o eşsiz Mesange gözleriyle Onun meteque fiyaka ile Macar-Yahudi Selanik Bazen Raymond sessiz kalır. *** Bir üzüntü olarak geliyor Yemek istiyormuş gibi hissediyoruz. Birkaç hassasiyet kırıntısı Biz o bir yürüyüşe istiyorum hissediyorum Ve kalesini terk et. *** Tatmak istiyor gibi geliyor Birkaç tatlılar arazi Birkaç tatlılar arazi Ve senin için Raymond peçe Birkaç tur ve birkaç çentikler Seçimimin bazı tekerlemeleri Tatlı ve sıcak bir Topuz gibi Bir şey bana Raymond diyor *** Tüm onurlara rağmen Ve sonra güzel durum Tatlıları özlüyorsun. Yani bu benim şarkım Senin için şarkım Raymond Senin için şarkım Raymond Senin için şarkım Raymond