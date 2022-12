Carla Bruni

On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose – Pek kıymetli değil hayatımızı söylendi Elles passent en un instant comme fanent les roses – Güller solduğunda bir anda geçerler On me dit que le temps qui glisse est un salaud – Bana o zamanın bir piç olduğu söylendi Que de nos chagrins il s’en fait des manteaux – Bu bizim üzüntülerimizden palto yapar *** Pourtant quelqu’un m’a dit – Ve yine de birisi bana söyledi Que tu m’aimais encore – Beni hala sevdiğini C’est quelqu’un qui m’a dit que tu m’aimais encore – Beni hala sevdiğini söyleyen biri. Serait-ce possible alors? – O zaman mümkün olabilir mi? *** On dit que le destin se moque bien de nous – Kaderin bizimle dalga geçtiği söylenir Qu’il ne nous donne rien et qu’il nous promet tout – Bize hiçbir şey vermediğini ve bize her şeyi vaat ettiğini Paraît que le bonheur est à portée de main – Mutluluğun el altında olduğunu duydum. Alors on tend la main et on se retrouve fou – Bu yüzden uzanıyoruz ve çıldırıyoruz *** Pourtant quelqu’un m’a dit – Ve yine de birisi bana söyledi Que tu m’aimais encore – Beni hala sevdiğini C’est quelqu’un qui m’a dit que tu m’aimais encore – Beni hala sevdiğini söyleyen biri. Serait-ce possible alors? – O zaman mümkün olabilir mi? Serait-ce possible alors? – O zaman mümkün olabilir mi? *** Mais qui est-ce qui m’a dit que toujours tu m’aimais? – Ama beni hala sevdiğini kim söyledi? Je ne me souviens plus, c’était tard dans la nuit – Hatırlamıyorum, gece geç oldu. J’entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits – Hala sesi duyabiliyorum, ama özellikleri göremiyorum “Il vous aime, c’est secret, lui dites pas que je vous l’ai dit” – “Seni seviyor, bu bir sır, sana söylediğimi söyleme” *** Tu vois, quelqu’un m’a dit – Bakın, ne demek olduğunu söylediler. Que tu m’aimais encore – Beni hala sevdiğini Me l’a-t-on vraiment dit que tu m’aimais encore – Beni hala sevdiğini söyleyen oldu mu? Serait-ce possible alors? – O zaman mümkün olabilir mi? *** On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose – Pek kıymetli değil hayatımızı söylendi Elles passent en un instant comme fanent les roses – Güller solduğunda bir anda geçerler On me dit que le temps qui glisse est un salaud – Bana o zamanın bir piç olduğu söylendi Que de nos tristesses il s’en fait des manteaux – Bu bizim üzüntülerimizden palto yapar *** Pourtant quelqu’un m’a dit – Ve yine de birisi bana söyledi Que tu m’aimais encore – Beni hala sevdiğini C’est quelqu’un qui m’a dit que tu m’aimais encore – Beni hala sevdiğini söyleyen biri. Serait-ce possible alors? – O zaman mümkün olabilir mi?