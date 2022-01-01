Stand By Your Man Şarkı Sözleri
Carla Bruni Stand By Your Man şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Carla Bruni Stand By Your Man şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Stand By Your Man sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Carla Bruni
Stand By Your Man
Tüm Şarkıları
-
Sometimes it's hard to be a woman
Giving all your love to just one man
You'll have the bad times,
And he'll have the good times
Doing things that you don't understand
***
But if you love him, you'll forgive him
Even though he's hard to understand
And if you love him, oh be proud of him
'Cause after all he's just a man.
***
Stand by your man,
Give him two arms to cling to
And something warm to come to
When nights are cold and lonely.
***
Stand by your man,
And show the world you love him
Keep giving all the love you can.
Stand by your man.
***
Stand by your man,
And show the world you love him
Keep giving all the love you can.
Stand by your man.
***
Bazen bir kadın olmak zor
Sadece bir adam için, oh tüm aşkını Evet
İyi zamanlar, kötü zamanlar ve cehennem var var
Bu yüzden yapıyorum şeyleri anlamak
***
Ama onu seviyorsan onu affedeceksin
Anlamak zor olsa bile
Ve eğer onu seviyorsan, aww, onunla gurur ...
Çünkü sonuçta sadece bir adam
***
Adamının yanında dur, ona sarılmak için iki kol ver
Ve bir şey sıcak' geceler soğuk ve yalnız
***
Erkeğinin yanında ol ve onu sevdiğini göster dünyaya
Verebildiğin bütün aşkı ver
Erkeğine
***
Erkeğinin yanında ol ve onu sevdiğini göster dünyaya
Verebildiğin bütün aşkı ver
Erkeğine