Carla Bruni

Sometimes it's hard to be a woman Giving all your love to just one man You'll have the bad times, And he'll have the good times Doing things that you don't understand *** But if you love him, you'll forgive him Even though he's hard to understand And if you love him, oh be proud of him 'Cause after all he's just a man. *** Stand by your man, Give him two arms to cling to And something warm to come to When nights are cold and lonely. *** Stand by your man, And show the world you love him Keep giving all the love you can. Stand by your man. *** Stand by your man, And show the world you love him Keep giving all the love you can. Stand by your man. *** Bazen bir kadın olmak zor Sadece bir adam için, oh tüm aşkını Evet İyi zamanlar, kötü zamanlar ve cehennem var var Bu yüzden yapıyorum şeyleri anlamak *** Ama onu seviyorsan onu affedeceksin Anlamak zor olsa bile Ve eğer onu seviyorsan, aww, onunla gurur ... Çünkü sonuçta sadece bir adam *** Adamının yanında dur, ona sarılmak için iki kol ver Ve bir şey sıcak' geceler soğuk ve yalnız *** Erkeğinin yanında ol ve onu sevdiğini göster dünyaya Verebildiğin bütün aşkı ver Erkeğine *** Erkeğinin yanında ol ve onu sevdiğini göster dünyaya Verebildiğin bütün aşkı ver Erkeğine