I don’t want to talk – Konuşmak istemiyorum. About the things we’ve gone through – Yaşadığımız şeyler hakkında Though it’s hurting me – Canımı acıtıyor olsa da Now it’s history – Şimdi tarih oldu I’ve played all my cards – Bütün kartlarımı oynadım. And that’s what you’ve done too – Ve sen de öyle yaptın. Nothing more to say – Söyleyecek başka bir şey yok No more ace to play – Oynamak için daha fazla as yok *** The winner takes it all – Kazanan hepsini alır The loser standing small – Kaybeden küçük duruyor Beside the victory – Zaferin yanında That’s our destiny – Bu bizim kaderimiz *** I was in your arms – Senin kollarındaydım. Thinking I belonged there – Oraya ait olduğumu düşünmek I figured it made sense – Mantıklı olduğunu düşündüm. Building me a fence – Bana bir çit yapmak Building me a home – Bana bir ev inşa etmek Thinking I’d be strong there – Orada güçlü olacağımı düşünüyordum. But I was a fool – Ama aptaldım. Playing by the rules – Kurallara göre oynamak *** The gods may throw a dice – Tanrılar bir zar atabilir Their minds as cold as ice – Akılları buz gibi soğuk And someone way down here – Ve aşağıda biri var. Loses someone dear – Birini kaybediyor canım *** The winner takes it all – Kazanan hepsini alır The loser has to fall – Kaybeden düşmeli It’s simple and it’s plain – Çok basit ve sade Why should I complain – Neden şikayet edeyim ki? *** I don’t want to talk – Konuşmak istemiyorum. If it makes you feel sad – Eğer seni üzüyorsa And I understand – Ve anlıyorum You’ve come to shake my hand – Elimi sıkmaya geldin. I apologize – Özür dilerim If it makes you feel bad – Eğer kendini kötü hissettiriyorsa Seeing me so tense – Beni çok gergin görmek No self-confidence – Özgüven yok *** The judges will decide – Yargıçlar karar verecek The likes of me abide – Benim gibiler ebedi Spectators of the show – Gösterinin izleyicileri Always staying low – Her zaman düşük kalmak The game is on again – Oyun tekrar başladı. A lover or a friend – Bir sevgili veya arkadaş A big thing or a small – Büyük bir şey mi küçük bir şey mi The winner takes it all – Kazanan hepsini alır *** The winner takes it all – Kazanan hepsini alır The winner takes it all – Kazanan hepsini alır The winner takes it all – Kazanan hepsini alır