Tout le monde est une drôle de personne – Herkes komik bir insandır Et tout le monde a l’âme emmêlée – Ve herkesin karışık bir ruhu var Tout le monde a de l’enfance qui ronronne – Herkesin mırıldanan bir çocukluğu var Au fond d’une poche oubliée – Unutulmuş bir cebin dibinde *** Tout le monde a des restes de rêves – Herkesin artık hayalleri var Et des coins de vie dévastés – Ve hayatın harap köşeleri Tout le monde a cherché quelque chose un jour – Herkes bir gün bir şey aradı Mais tout le monde ne l’a pas trouvé – Ama herkes onu bulamadı Mais tout le monde ne l’a pas trouvé – Ama herkes onu bulamadı *** Il faudrait que tout le monde réclame – Herkes iddia etmeli Auprès des autorités – Yetkililere Une loi contre toute notre solitude – Tüm yalnızlığımıza karşı bir yasa *** Que personne ne soit oublié – Kimse unutulmasın Et que personne ne soit oublié – Ve kimse unutulmasın *** Tout le monde a une sale vie qui passe – Herkesin kirli bir hayatı vardır. Mais tout le monde ne s’en souvient pas – Ama herkes bunu hatırlamıyor J’en vois qui la plient et même qui la cassent – Onu büken ve hatta kıran bazılarını görüyorum Et j’en vois qui ne la voient même pas – Ve bunu görmeyenleri görüyorum. Et j’en vois qui ne la voient même pas – Ve bunu görmeyenleri görüyorum. *** Il faudrait que tout le monde réclame – Herkes iddia etmeli Auprès des autorités – Yetkililere Une loi contre toute notre indifférence – Tüm kayıtsızlığımıza karşı bir yasa Que personne ne soit oublié – Kimse unutulmasın Et que personne ne soit oublié – Ve kimse unutulmasın *** Tout le monde est une drôle de personne – Herkes komik bir insandır Et tout le monde a une âme emmêlée – Ve herkesin karışık bir ruhu var Tout le monde a de l’enfance qui résonne – Herkesin yankılanan çocukluğu vardır Au fond d’une heure oubliée – Unutulmuş bir saatin derinliklerinde Au fond d’une heure oubliée – Unutulmuş bir saatin derinliklerinde