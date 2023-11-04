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7/24 Dinle
Carly Rae Jepsen
Cut To The Feeling
Yabancı Pop
10 Parça | 33:52
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01
Cut To The Feeling
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Carly Rae Jepsen
03:25
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02
Good Time
Şarkı Sözleri
Carly Rae Jepsen
03:24
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03
Run Away With Me
Şarkı Sözleri
Carly Rae Jepsen
04:11
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04
I Really Like You
Şarkı Sözleri
Carly Rae Jepsen
03:24
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05
Call Me Maybe
Şarkı Sözleri
Carly Rae Jepsen
03:13
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06
Talking To Yourself
Şarkı Sözleri
Carly Rae Jepsen
02:54
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07
Your Type
Şarkı Sözleri
Carly Rae Jepsen
03:17
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08
Tonight I'm Getting Over You
Şarkı Sözleri
Carly Rae Jepsen
03:41
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09
Party For One
Şarkı Sözleri
Carly Rae Jepsen
03:03
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