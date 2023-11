Carly Rae Jepsen, 21 Kasım 1985 tarihinde Kanada’da dünyaya geldi. Jepsen 2012 yılında, ün kazandığı "Call Me Maybe" şarkısıyla dünya çapında tanınmaya başladı. O yılın en çok satan single'ı olan şarkı, 18 ülkede birinci sıraya yerleşti. Aynı yıl, Jepsen'ın Kiss adlı ikinci stüdyo albümü piyasaya sürüldü. 2013 yılında Jepsen, ilk kez Broadway sahnesinde Cinderella adlı oyunda Külkedisini oynadı. 2015 yılında Emotion adlı üçüncü stüdyo albümünü yayınladı. Ticarî olarak Kiss albümünden daha başarısız olsa da, ana single'ı "I Really Like You" başarı gösterdi ve büyük beğeni topladı. 17 Mayıs 2019 tarihinde Dedicated adlı dördüncü stüdyo albümünü piyasaya sürdü. Jepsen; Grammy Ödülleri, MTV Video Müzik Ödülleri de dâhil olmak üzere birçok ödül aldı.