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Now That I Found You

Now That I Found You

Yabancı Pop

10 Parça | 33:52
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Now That I Found You

Şarkı Sözleri Carly Rae Jepsen 03:20
02

Good Time

Şarkı Sözleri Carly Rae Jepsen 03:24
03

Run Away With Me

Şarkı Sözleri Carly Rae Jepsen 04:11
04

I Really Like You

Şarkı Sözleri Carly Rae Jepsen 03:24
05

Call Me Maybe

Şarkı Sözleri Carly Rae Jepsen 03:13
06

Cut To The Feeling

Şarkı Sözleri Carly Rae Jepsen 03:25
07

Talking To Yourself

Şarkı Sözleri Carly Rae Jepsen 02:54
08

Your Type

Şarkı Sözleri Carly Rae Jepsen 03:17
09

Tonight I'm Getting Over You

Şarkı Sözleri Carly Rae Jepsen 03:41
10

Party For One

Şarkı Sözleri Carly Rae Jepsen 03:03
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