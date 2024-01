Catarina Pereire

Fria a noite cai, severamente sai Guitarra na mão (guitarra na mão) Água e mel na voz Seguramente vai pelas pedras do chão (pelas pedras do chão) *** Formosa, mata a paz com o seu trinar E dizem, tocando, que leva a voar Em asas que as cordas dão, todo e qualquer gingão Meu fado é sua canção *** Canta por mim Diva da rua, não és de ninguém Só ris negando a quem te quer bem Canta por mim também (canta por mim também, também) *** Canta por mim Dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos castanhos banais Pobre, que não olhas que eu amo mais *** Fria a noite cai, severamente sai Guitarra na mão (guitarra na mão) Água e mel na voz Seguramente vai pelas pedras do chão (pedras do chão) *** Formosa, mata a paz com o seu trinar E dizem, tocando que leva a voar Em asas que as cordas dão, todo e qualquer gingão Meu fado é sua canção *** Canta por mim Dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos castanhos banais Pobre, que não olhas que eu amo mais *** Canta por mim Diva da rua, não és de ninguém Só ris negando a quem te quer bem Canta por mim também (canta por mim também, também) *** Canta por mim Dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos castanhos banais Pobre, que não olhas que eu amo mais