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7/24 Dinle Cayır Cayır
Cayır Cayır
ALBÜM

Cayır Cayır

Cankan

2007 12 Şarkı 59:46
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Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Cayır Cayır

Cankan 04:32
02

Seni Satamam

Cankan 05:17
03

Dardayım

Cankan 05:54
04

Canımı Veririm

Cankan 05:26
05

Bittin Sen (Dönemem)

Cankan 04:43
06

Dura Dura

Cankan 05:12
07

Olaydım

Cankan 04:29
08

Yaranamadım

Cankan 04:33
09

Acıların Tadındayım

Cankan 05:20
10

Dön

Cankan 05:45
11

Aklına Tüküreyim

Cankan 03:46
12

Sende Mi

Cankan 04:49
... KAPAT
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Cankan Albümleri

Yar Yar

Yar Yar

Cankan
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