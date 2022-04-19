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7/24 Dinle
Cayır Cayır
ALBÜM
Cayır Cayır
Cankan
2007
12 Şarkı
59:46
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Müzik Yapımcısı
Seyhan Muzik
Şarkı
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01
Cayır Cayır
Cankan
04:32
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02
Seni Satamam
Cankan
05:17
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03
Dardayım
Cankan
05:54
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04
Canımı Veririm
Cankan
05:26
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05
Bittin Sen (Dönemem)
Cankan
04:43
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06
Dura Dura
Cankan
05:12
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07
Olaydım
Cankan
04:29
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08
Yaranamadım
Cankan
04:33
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09
Acıların Tadındayım
Cankan
05:20
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10
Dön
Cankan
05:45
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11
Aklına Tüküreyim
Cankan
03:46
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12
Sende Mi
Cankan
04:49
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