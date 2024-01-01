Hazreti Şahin Avazı Şarkı Sözleri
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Cebrail Kalın
Hazreti Şahin Avazı
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Hazreti Şah'ın avazı
Turna derler bir kuştadır
Hazreti Şah'ın avazı
Turna derler bir kuştadır
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Asası Nil Deryası'nda
Hırkası bir derviştedir
Haydar, Haydar Şahım Haydar
Haydar, Haydar Pirim Haydar
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Asası Nil Deryası'nda
Hırkası bir derviştedir
Haydar, Haydar Şahım Haydar
Haydar, Haydar Pirim Haydar
***
Nerde Pir Sultan'ım nerde
Özümüz asılı darda
Nerde Pir Sultan'ım nerde
Özümüz asılı darda
***
Yemen'den öte bir yerde
Daha Düldül savaştadır
Haydar, Haydar Şahım Haydar
Haydar, Haydar Pirim Haydar
***
Yemen'den öte bir yerde
Daha Düldül savaştadır
Haydar, Haydar Şahım Haydar
Haydar, Haydar Pirim Haydar