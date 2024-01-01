Uyur İdik Uyardılar Şarkı Sözleri
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Cebrail Kalın
Uyur İdik Uyardılar
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uyur idik uyardılar
diriye saydılar bizi
koyun olduk, ses anladık
sürüye saydılar bizi
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sürülüp kasaba gittik
kanarada mekan tuttuk
didar defterine yettik
ölüye saydılar bizi
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halimizi hal eyledik
yolumuzu yol eyledik
her çiçekten bal eyledik
arıya saydılar bizi
***
aşk defterine yazıldık
pir divanına dizildik
bal olduk, şerbet ezildik
doluya saydılar bizi
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pir sultan’ım haydar şunda
çok keramet var insanda
o cihanda, bu cihanda
ali’ye saydılar bizi