Celal Bağlan

Duman Oldum İçimdeki bu ateşi karlı dağlar eritir Yüreğimdeki bu ateşi karlı dağlar eritir Azap oldu yâr gidişin, yokluğun beni öldürür *** Kurudu gönül bahçesi, bu sevda beni tüketti Ayrılığım yok çaresi, azar azar yer bitirir Yokluğun beni öldürür ** Duman oldum, duman oldum Kör kuyuda yanar oldum Sana gönül verdim ama Hasretinden heder oldum *** Duman oldum, duman oldum Kör kuyuda yanar oldum Sana gönül verdim ama Hasretinden heder oldum Dertli dertli tüter oldum *** Sensizliğin bu yükünü daha fazla taşımam Kim bilir bu gidişle uzun süre yaşamam Azap oldu yâr gidişin, yokluğun beni öldürür *** Kurudu gönül bahçesi, bu sevda beni tüketti Ayrılığın yok çaresi, azar azar yer bitirir Yokluğun beni öldürür *** Duman oldum, duman oldum Kör kuyuda yanar oldum Sana gönül verdim ama Hasretinden heder oldum *** Duman oldum, duman oldum Kör kuyuda yanar oldum Sana gönül verdim ama Hasretinden heder oldum *** Dertli dertli tüter oldum Duman oldum, duman oldum Kör kuyuda yanar oldum Sana gönül verdim ama Hasretinden heder oldum *** Duman oldum, duman oldum Kör kuyuda yanar oldum Sana gönül verdim ama

Alimallah Bıçak kadar keskindir aman benim sevgim Arama çok zor bulursun ah benim dengim Kapılır giderse deli yüreğim değişir rengim Bak olanlar olursa karışmam Uzak dur benden *** Yapma etme derken kavuşursak eğer Yanarız alimallah O hızla sarılırsak şeytana uyarız alimallah Deli gibi sevişirsek aşktan ölürüz Ölürüz alimallah Tozu dumana kattırır da uçarız Uçarız alimallah *** Davulun sesi uzaktan insana hoş gelir Gel gör ki gerçekler canım böyle değil Daralır kaçarsa eğer yüreğin mesul değil Göze almaya değer mi bir düşün istersen *** Yapma etme derken kavuşursak eğer Yanarız alimallah O hızla sarılırsak şeytana uyarız alimallah Deli gibi sevişirsek aşktan ölürüz Ölürüz alimallah Tozu dumana kattırır da uçarız Uçarız alimallah

Anladım Ben Seni İniş yokuş yürekli bir kaçış Yorulma artık anladım ben seni Nedir derdin sen bana ne verdin Çok oldun artık anladım ben seni *** Hep aynı sorulara takılıp kalmışım Öyle bir aşk ki anlatamam Hep aynı sorulara takılıp kalmışım Öyle bir aşk bu anlatamam *** İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp Yok hayır Hayır, hayır hayır deme bana *** Gidiş geliş sürekli bir yarış Yorulma artık anladım ben seni Yeter bırak ne zaman son durak Çok oldun artık anladım ben seni *** Hep aynı sorulara takılıp kalmışım Öyle bir aşk ki anlatamam Hep aynı sorulara takılıp kalmışım Öyle bir aşk bu anlatamam *** İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp Yok hayır Hayır, hayır hayır deme bana