Söze Ne Hacet Şarkı Sözleri
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Celal Bağlan
Söze Ne Hacet
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İçimdeki bu ateşi karlı dağlar eritir
Yüreğimdeki bu ateşi karlı dağlar eritir
Azap oldu yâr gidişin, yokluğun beni öldürür
***
Kurudu gönül bahçesi, bu sevda beni tüketti
Ayrılığım yok çaresi, azar azar yer bitirir
Yokluğun beni öldürür
**
Duman oldum, duman oldum
Kör kuyuda yanar oldum
Sana gönül verdim ama
Hasretinden heder oldum
***
Duman oldum, duman oldum
Kör kuyuda yanar oldum
Sana gönül verdim ama
Hasretinden heder oldum
Dertli dertli tüter oldum
***
Sensizliğin bu yükünü daha fazla taşımam
Kim bilir bu gidişle uzun süre yaşamam
Azap oldu yâr gidişin, yokluğun beni öldürür
***
Kurudu gönül bahçesi, bu sevda beni tüketti
Ayrılığın yok çaresi, azar azar yer bitirir
Yokluğun beni öldürür
***
Duman oldum, duman oldum
Kör kuyuda yanar oldum
Sana gönül verdim ama
Hasretinden heder oldum
***
Duman oldum, duman oldum
Kör kuyuda yanar oldum
Sana gönül verdim ama
Hasretinden heder oldum
***
Dertli dertli tüter oldum
Duman oldum, duman oldum
Kör kuyuda yanar oldum
Sana gönül verdim ama
Hasretinden heder oldum
***
Duman oldum, duman oldum
Kör kuyuda yanar oldum
Sana gönül verdim ama
-
Bıçak kadar keskindir aman benim sevgim
Arama çok zor bulursun ah benim dengim
Kapılır giderse deli yüreğim değişir rengim
Bak olanlar olursa karışmam
Uzak dur benden
***
Yapma etme derken kavuşursak eğer
Yanarız alimallah
O hızla sarılırsak şeytana uyarız alimallah
Deli gibi sevişirsek aşktan ölürüz
Ölürüz alimallah
Tozu dumana kattırır da uçarız
Uçarız alimallah
***
Davulun sesi uzaktan insana hoş gelir
Gel gör ki gerçekler canım böyle değil
Daralır kaçarsa eğer yüreğin mesul değil
Göze almaya değer mi bir düşün istersen
***
Yapma etme derken kavuşursak eğer
Yanarız alimallah
O hızla sarılırsak şeytana uyarız alimallah
Deli gibi sevişirsek aşktan ölürüz
Ölürüz alimallah
Tozu dumana kattırır da uçarız
Uçarız alimallah
-
İniş yokuş yürekli bir kaçış
Yorulma artık anladım ben seni
Nedir derdin sen bana ne verdin
Çok oldun artık anladım ben seni
***
Hep aynı sorulara takılıp kalmışım
Öyle bir aşk ki anlatamam
Hep aynı sorulara takılıp kalmışım
Öyle bir aşk bu anlatamam
***
İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm
Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp
Yok hayır
Hayır, hayır hayır deme bana
***
Gidiş geliş sürekli bir yarış
Yorulma artık anladım ben seni
Yeter bırak ne zaman son durak
Çok oldun artık anladım ben seni
***
Hep aynı sorulara takılıp kalmışım
Öyle bir aşk ki anlatamam
Hep aynı sorulara takılıp kalmışım
Öyle bir aşk bu anlatamam
***
İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm
Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp
Yok hayır
Hayır, hayır hayır deme bana
-
Resimlere bak
Mektubumla avun
Şarkılar tut
***
Kendinden vazgeç
Yastığına sarıl
Korkular tut
***
Dağılsın kalbin
Öl hatta orda
Lanetler yağdır
Beni hatırla
***
Her telefona sen çık
Her kapıya sen koş
Beni hatırla
Sen bir yerlerde, ben bir şehirde
Akşam olunca beni hatırla
***
Mektupları yak
Şarkılara küs
Hasretler giy
Depremler olsun üst üste sonra
Kahrından öl
***
Dağılsın kalbin
Öl hatta orda
Lanetler yağdır
Beni hatırla
***
Her telefona sen çık
Her kapıya sen koş
Beni hatırla
Sen bir yerlerde, ben bir şehirde
Akşam olunca beni hatırla
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