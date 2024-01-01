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7/24 Dinle Biraz Pop Biraz Sezen

Biraz Pop Biraz Sezen Şarkı Sözleri

Celal Bakar Biraz Pop Biraz Sezen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Celal Bakar Biraz Pop Biraz Sezen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Biraz Pop Biraz Sezen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Celal Bakar

Celal Bakar

Biraz Pop Biraz Sezen

  • Hasan Dağı'nın Gülleri

  • Baba Evi

  • Ben Kedim Yatağım

  • Benim Karanlık Yanım

  • Canımsın Sen

  • Ey Benim Çocukluğum

  • Hu Hu

  • Kördüğüm

  • Köz

  • Manifesto

  • Üfle De Söneyim

  • İhanetten Geri Kalan

  • Göç

  • Günaydın Memur Bey

  • Hakkımda Konuşmuşsun

  • Koca Kıçlı

  • İsyancı

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