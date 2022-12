Ben sigaran değilim ki, dudaklarında söndür beni Bir kibrit çak, kalbimi yak, söndür at yere, ez geç beni Bir nefes çek, üfür ruhuma, can ver bana, yaşat beni Her nefeste derin derin, bir öldür bir dirilt, güldür beni *** Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter *** Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor *** Ben kibritçi kız değilim ki, aşk ateşi sönünce çağır beni Bir kibrit çak, kalbimi yak, söndür at yere, ez geç beni Sen istersen her şey biter, her şeyi boş ver, sen gel yeter İsmin yeter, cismin yeter, seslen yeter, emret yeter *** Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter *** Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor