3G (Akustik) Şarkı Sözleri
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Ben sevenim, cebredenin
Aşkına kul köle, bi' de delisiyim
Aşkları kalbine yazmak da istersen
Sana 3G tavsiye ederim
***
Ben sevenim, cebredenin
Aşkına kul köle, bi' de delisiyim
Aşkları kalbine yazmak da istersen
Sana 3G tavsiye ederim
***
Ben sevenim, cebredenin
Aşkına kul köle, bi' de delisiyim
Aşkları kalbine yazmak da istersen
Sana 3G tavsiye ederim
Sana 3G tavsiye ederim
Sana 3G tavsiye ederim
***
Birincisi gözünü aç
İkincisi gönlünü aç
Üçüncüsü aramızda sır olsun
Ayrılana kapak olsun
***
Birincisi gözünü aç
İkincisi gönlünü aç
Üçüncüsü aramızda sır olsun
Ayrılana kapak olsun
Anlayana kapak olsun
Anlayana kapak olsun
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
***
Onu ara, ara, ara
Arayacak yer kalmayıncaya kadar
Onu çok sev, hem de çok sev
Sevecek kimse kalmayıncaya kadar
***
Onu ara, ara, ara
Arayacak yer kalmayıncaya kadar
Sonra unut, unut gitsin
Sevdin ya, artık kim ne derse desin
Artık kim ne derse desin
Artık kim ne derse desin
***
Kime ne? Kim ne derse desin
Kendinden razı değil misin?
Sevmekse en kralını sevdin
Özgürsün, artık yollar senin
***
Kime ne? Kim ne derse desin
Kendinden razı değil misin?
Sevmekse en kralını sevdin
Özgürsün, artık yollar senin
Özgürsün, artık yollar senin
Özgürsün, artık yollar senin
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak
***
Aradığın kadına ulaşılamıyorsa
Her aradığında kapsama alanı dışındaysa
Farkındaysa, akıllıysa
O 3G hemen açılacak