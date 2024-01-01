Ben sevenim, cebredenin Aşkına kul köle, bi' de delisiyim Aşkları kalbine yazmak da istersen Sana 3G tavsiye ederim *** Ben sevenim, cebredenin Aşkına kul köle, bi' de delisiyim Aşkları kalbine yazmak da istersen Sana 3G tavsiye ederim *** Ben sevenim, cebredenin Aşkına kul köle, bi' de delisiyim Aşkları kalbine yazmak da istersen Sana 3G tavsiye ederim Sana 3G tavsiye ederim Sana 3G tavsiye ederim *** Birincisi gözünü aç İkincisi gönlünü aç Üçüncüsü aramızda sır olsun Ayrılana kapak olsun *** Birincisi gözünü aç İkincisi gönlünü aç Üçüncüsü aramızda sır olsun Ayrılana kapak olsun Anlayana kapak olsun Anlayana kapak olsun *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak *** Onu ara, ara, ara Arayacak yer kalmayıncaya kadar Onu çok sev, hem de çok sev Sevecek kimse kalmayıncaya kadar *** Onu ara, ara, ara Arayacak yer kalmayıncaya kadar Sonra unut, unut gitsin Sevdin ya, artık kim ne derse desin Artık kim ne derse desin Artık kim ne derse desin *** Kime ne? Kim ne derse desin Kendinden razı değil misin? Sevmekse en kralını sevdin Özgürsün, artık yollar senin *** Kime ne? Kim ne derse desin Kendinden razı değil misin? Sevmekse en kralını sevdin Özgürsün, artık yollar senin Özgürsün, artık yollar senin Özgürsün, artık yollar senin *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak