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Yürüyoruz adım adım
Vatan bizim, toprak bizim
Gayri artık canımıza yetti
Yeter, yeter, yeter
Neler oluyor bu memlekette
Dur diyecek kimse yok mu sizce
Kurban olayım uyanın artık
Ne demisti atatürk dinle:
***
"Vatana ihanet edenler olur
Hatta şahsına kullanan bile
İşte bu şerait içinde bile
Vatan, millet herkes el ele"
Bu bir ankara havasıdır
Yolu ankara'dan geçenler anlar
Bir "Yurtçu" bunları söylerse
Bilin ki acil durum demektir
***
Bakışına kem göz baktırmam
Emanetine hıyanet edemem
İleri diyen elleri öperim
Yere indirtmem
***
Milleti hortumlayanlarla
Toplantı yapan iş birlikçiler
Millet acından ölürken
Bana ne deyip oturan kalpsizler
"Temiz toplum" diye delirenler
İnanın toplum tertemizdir
Temiz toplumu kirletenler
Siyasetin densizleridir
***
"Burası Türkiye" buradan çıkış var
çıkısı tıkayan çıkarcılar var
Atatürk'ün yaptığını yap
Bak nasıl açılır bütün çıkışlar
Bu bir acil durumdur
Acil durum acil demektir
Acil duruma seyirci kalmak
Atatürk'ü reddetmektir
***
Bakışına kem göz baktırmam
Emanetine hıyanet edemem
İleri diyen elleri öperim
Yere indirtmem
***
Atatürk insan olmak demektir
İnsan olmak bir yüceliktir
Dürüst, saygılı, zeki, arayıcı
Bu adamı bul yırttın demektir
Ne kul köle ne de bir çareyiz
Aklı fikri vicdanı hur
Aslanlar gibi Türk genciyiz
Aslanlar gibi Türk genciyiz
***
Köleliği kaldıramayan sistemi
Ta kökünden reddederiz
Ne seçilmiş havariyiz, ne elitin serçeyiz
Sabıka dosyası kabarık olan adama
ödül veren zihniyetle
Nereye kadar gider bu memleket
Budur zulüm budur eziyet
***
Bakışına kem göz baktırmam
Emanetine hıyanet edemem
İleri diyen elleri öperim
Yere indirtmem
***
Azınlıklar hep kazandı,
Çoğunluklar hep kaybetti
Hani haklar herkes içindi
Seçilmiş yoktu herkes eşitti
Ben Atatürk evladıyım
Bu şartlarda birinci vazifem
Yaşamak yaşatmak Atatürk'ü
Muhtaç olduğum şifre
Atatürk, Atatürk, Atatürk
-
Herkes yalnızdır kendi buzdan şatosunda,
Biri gelip duvarları eritsin ister.
Herkes denizci fırtınalı okyanusta,
Bir limana yelkenleri indirmek ister.
***
Herkes bir savaşçıdır kendi savaşında,
Birisi için gardını indirmek ister.
Herkes yorgundur yaşamaktan bu hayatta,
Dizine yatıp birinin uyumak ister.
***
Ben çırılçıplak bir kadın karşında…
***
Attım dertleri hep içime içime,
En sonunda kaldım tek başıma.
Koy gidelim saki, koy kadehin içine!
Vuralım bu gece bu şişenin dibine!
***
Yastığımda hala ılık nefesin var,
Yanımda olsan şimdi nasıl sevesim var!
Her şeyi darmadağın edip gidesim var.
Durmadan içiyorsam bir sebebim var!
-
Ah ne zormuş bitsin demek
Hala severken seni
Dudaklarını öpmemek
Bir yabancı gibi
***
Bilirsin ayrılık konusunda
İyi değiliz ikimiz de
Bir kıvılcım yeterdi her zaman
Koşup geri dönmemize
***
Değmesin ellerimiz
Buluşmasın bu gözler
Yine erir gideriz
Unutulur yeminler
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Aşk kokan dudakların
Karşısında direnmeyi de
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Aşk dolu mısraların
Karşısında direnmeyi de
***
İşte bir kez daha
Durup karşında
Belki de son defa
Soruyorum sana
***
Bitti mi hikayemiz?
Bu ne biçim son böyle?
Değmez miydi sevgimiz
Savaşıp direnmeye?
***
Değmesin ellerimiz
Buluşmasın bu gözler
Yine erir gideriz
Unutulur yeminler
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Kendimize sahip çıkıp
Dünyayla yüzleşmeyi de
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Korktuğumuz o gözlerin
Karşısında direnmeyi de
***
Bitmesin hikayemiz...
-
Anladım sonu yok yalnızlığın
Her gün çoğalacak
Her zaman böyle miydi bilmiyorum
Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak
Alışır her insan, alışır zamanla
Kırılıp incinmeye
Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp
Yeniden ayağa kalkmak
***
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette
Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
***
Anladım sonu yok yalnızlığın
Her gün çoğalacak
Her zaman böyle miydi bilmiyorum
Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak
Alışır her insan, alışır zamanla
Kırılıp incinmeye
Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp
Yeniden ayağa kalkmak
***
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette
Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
***
Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret
Yokluğunla ben baş başayız nihayet
-
-
Bir melek vardı,
Aşkı fısıldardı.
Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı.
Uyku imkansız,
Umut vicdansız,
Güneş bile dedi ki kendine doğmak anlamsız .
***
Ağladım delice,
Elimde boş bir şişe,
Kutladım bu gece,
Sarılmanı başka kollara.
***
Yapayalnız bir çare,
Ölüyorsam kime ne?
Benzedim bu gece,
Yine boş sokaklara.
***
Bir melek vardı,
Aşkı fısıldardı.
Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı.
Uyku imkansız,
Umut vicdansız,
Güneş bile dedi ki kendine doğmak anlamsız.
***
Ağladım delice,
Elimde boş bir şişe,
Kutladım bu gece,
Sarılmanı başka kollara.
***
Yapayalnız bir çare,
Ölüyorsam kime ne?
Benzedim bu gece,
Yine boş sokaklara.
-
-
-
Çok uğraştım inan unutmak için seni
O gün sarıldığımızda söz verdiğim gibi
Son bir öpücüğü çok görmüştün bana
Biliyorum demiştin ben gideceğim
***
Bu sabah çok erken kalktım, sevdiğin tatlıdan yaptım
Yerken onu tek başıma, sessiz sedasız ağladım
Kalktım bir çay demledim, açtım bir film izledim
Zaman bir türlü geçmedi, bütün evi temizledim..
***
Sıkıldım kendimden aptalmıyım neyim ben
Neyin var böyle neden kurtulamıyorum senden?
***
Geçmiyor günler, burda senden uzakta
Yığıldı şişeler, her gün mutfakta
Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım
Durmadan yedim, e biraz kilo aldım
***
Affet beni sevgilim unutamadım seni
Hiç halim yok uyanmaya
Sevemem sensiz günleri
***
Sıkıldım kendimden aptalmıyım neyim ben
Neyin var böyle neden kurtulamıyorum senden?
***
Geçmiyor günler, burda senden uzakta
Yığıldı şişeler, her gün mutfakta
Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım
Durmadan yedim, e biraz kilo aldım
-
Tenin sinmiş yastığıma
Dün gece terk etmeden önce
İçimde bıraktığın acıyla
Kokunla uyudum bu gece
***
Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda
Aşık cesetler şekerden tabutta
Gezinirken ciğerim doldu bir anda
Çürük çilek kokusuyla
***
Kalbi atan ölü bedenlerdi hepsi
Hepsinin başında birer ölüm perisi
Soluk birer pembe gül kokluyorlar, karanlıkta
***
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
Çok istedim bu gece kendimi asmak
Ellerimle kendi mezarımı kazmak
Elimden gelen oturup evimde
Sana şarkılar yazmak
***
Tenin sinmiş yastığıma
Dün gece terk etmeden önce
İçimde bıraktığın acıyla
Kokunla uyudum bu gece
***
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
Çok istedim bu gece kendimi asmak
Ellerimle kendi mezarımı kazmak
Elimden gelen oturup evimde
Sana şarkılar yazmak
***
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
Çok istedim bu gece kendimi asmak
Ellerimle kendi mezarımı kazmak
Elimden gelen oturup evimde
Sana şarkılar yazmak
***
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
***
Seni çok özledim
Seni çok özledim
Seni çok özledim
Seni çok özledim
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