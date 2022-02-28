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7/24 Dinle Güliz Ayla

Güliz Ayla Şarkı Sözleri

Çelik Güliz Ayla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Güliz Ayla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güliz Ayla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çelik

Çelik

Güliz Ayla

  • Afedersin

  • Olmazsan Olmaz

  • Sevgilim

  • Bahsetmem Lazım

  • Bazı

  • Benim Olmazsan

  • Canımı Sıkma

  • Harici

  • Varsayalım

  • Yalvarırım

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