Her gün yeni bir şeylerden vazgeçiyorum Dün de canımdan vazgeçtim, sonuna kadar *** Değersin her bir saat yeniden ölsem de Kaldı ki, ben kimim ki, ölmüşüm, kalmışım Değersin her bir saat yeniden ölsem de Kaldı ki, ben kimim ki, ölmüşüm, kalmışım *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Öyle bir yaşamak ki, ne türlüdür sorma Uzakta yaşamak, yakınlardan yakın *** Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun"