Nasıl yapsam, nasıl etsem? Size nasıl söylesem? Âşık oldum size yâr "Aşkım" desem, "Canım" desem Size nasıl söylesem? Hiç görmedim ki böyle yâr *** Kırıldı kolum kanadım Kalmadı dizde derman Kime deyim hâlimi? Anlamaz başkası yârdan *** Ah yâr Ah yâr, of yâr Ah güzel yâr Sizden bana yâr olmaz mı? *** Ah yâr Ah yâr, of yâr Ah güzel yâr Sizden bana yâr olmaz mı? *** Yoruldum, yoruldum artık Bu soruları sormaktan Yaş geldi, geçiyor bak Bir haber yok mu hâlâ yârdan? *** Yoruldum, ne çok yoruldum "Bu kaçıncı yorulmalar?" diye ne olur bana sorma Âşık oldum, âşık oldum "Oldun da ne oldu?" diye ne olur bana sorma *** Kırıldı kolum kanadım Kalmadı dizde derman Kime deyim hâlimi? Anlamaz başkası yârdan *** Ah yâr Ah yâr, of yâr Ah güzel yâr Sizden bana yâr olmaz mı? *** Ah yâr Ah yâr, of yâr Ah güzel yâr Sizden bana yâr olmaz mı? *** Yoruldum, yoruldum artık Bu soruları sormaktan Yaş geldi, geçiyor bak Bir haber yok mu hâlâ yârdan? *** Ah yâr Ah yâr, of yâr Ah güzel yâr Sizden bana bi' yâr olmaz mı? *** Ah yâr Ah yâr, of yâr Ah güzel yâr Sizden bana bi' yâr olmaz mı? *** Yâr olmaz mı? Yâr olmaz mı? Yâr olmaz mı? Yâr ol...