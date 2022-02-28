Atam Parlayan bir sabah yine başlıyor Günümüz aydın olsun, şenliğimiz var *** Masmavi gözleri bize gülüyor Yüceler yücesi önderimiz var Masmavi gözleri bize gülüyor Yüceler yücesi önderimiz var *** Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de *** Armağan ettiğin bu vatan bizim Bağımız, bostanımız, bülbülümüz var *** Minnetle haykıran çağlayan bizim Şükranla sallanan sümbülümüz var Minnetle haykıran çağlayan bizim Şükranla sallanan sümbülümüz var *** Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de *** Ne mutlu, ne mutlu "Türk"üm diyene Ayımız, yıldızımız, bayrağımız var *** Anlıyız, şanlıyız Ata'm seninle Destanlar yazdıran toprağımız var Anlıyız, şanlıyız Ata'm seninle Destanlar yazdıran toprağımız var *** Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna...

Afedersin Her gün yeni bir şeylerden vazgeçiyorum Dün de canımdan vazgeçtim, sonuna kadar *** Değersin her bir saat yeniden ölsem de Kaldı ki, ben kimim ki, ölmüşüm, kalmışım Değersin her bir saat yeniden ölsem de Kaldı ki, ben kimim ki, ölmüşüm, kalmışım *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Öyle bir yaşamak ki, ne türlüdür sorma Uzakta yaşamak, yakınlardan yakın *** Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun"

Benimle Kal Hatalıyım biliyorum Ne olur birkez dinle sözlerimi bir fırsat var Aşkımın hatırı aşkımız için *** Hatalıyım biliyorum Ne olur birkez dinle sözlerimi bir fırsat var Aşkımın hatırı aşkımız için *** Beni kahkahanla sev hüznümüde benden ayırma Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boşver aldırma Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal Benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal *** Anılarım sevgi dolu Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver Aşkımın hatırı aşkımız için *** Anılarım sevgi dolu Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver Aşkımın hatırı aşkımız için *** Beni kahkahanla sev hüznümüde benden ayırma Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boşver aldırma Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal Benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal

Hercai Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim Gelmeyince derdime *** Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim aah Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim Gelmeyince derdime, yenileri ekledim *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Dolu dolu sevdalar gözlerimde Gönlümde dolanırsın hep o halinle Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime Yine sensin tek çare (çare) *** Dolu dolu sevdalar gözlerimde Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaah Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime Yine sensin tek çare, şu zavallı halime *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai