Parlayan bir sabah yine başlıyor Günümüz aydın olsun, şenliğimiz var *** Masmavi gözleri bize gülüyor Yüceler yücesi önderimiz var Masmavi gözleri bize gülüyor Yüceler yücesi önderimiz var *** Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de *** Armağan ettiğin bu vatan bizim Bağımız, bostanımız, bülbülümüz var *** Minnetle haykıran çağlayan bizim Şükranla sallanan sümbülümüz var Minnetle haykıran çağlayan bizim Şükranla sallanan sümbülümüz var *** Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de *** Ne mutlu, ne mutlu "Türk"üm diyene Ayımız, yıldızımız, bayrağımız var *** Anlıyız, şanlıyız Ata'm seninle Destanlar yazdıran toprağımız var Anlıyız, şanlıyız Ata'm seninle Destanlar yazdıran toprağımız var *** Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna...