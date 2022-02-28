-
Parlayan bir sabah yine başlıyor
Günümüz aydın olsun, şenliğimiz var
***
Masmavi gözleri bize gülüyor
Yüceler yücesi önderimiz var
Masmavi gözleri bize gülüyor
Yüceler yücesi önderimiz var
***
Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de
Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de
***
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
***
Armağan ettiğin bu vatan bizim
Bağımız, bostanımız, bülbülümüz var
***
Minnetle haykıran çağlayan bizim
Şükranla sallanan sümbülümüz var
Minnetle haykıran çağlayan bizim
Şükranla sallanan sümbülümüz var
***
Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de
Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de
***
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
***
Ne mutlu, ne mutlu "Türk"üm diyene
Ayımız, yıldızımız, bayrağımız var
***
Anlıyız, şanlıyız Ata'm seninle
Destanlar yazdıran toprağımız var
Anlıyız, şanlıyız Ata'm seninle
Destanlar yazdıran toprağımız var
***
Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de
Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de
***
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
***
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna...
-
Her gün yeni bir şeylerden vazgeçiyorum
Dün de canımdan vazgeçtim, sonuna kadar
***
Değersin her bir saat yeniden ölsem de
Kaldı ki, ben kimim ki, ölmüşüm, kalmışım
Değersin her bir saat yeniden ölsem de
Kaldı ki, ben kimim ki, ölmüşüm, kalmışım
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara"
"Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara"
"Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde
***
Öyle bir yaşamak ki, ne türlüdür sorma
Uzakta yaşamak, yakınlardan yakın
***
Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim
Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde
Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim
Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara"
"Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara"
"Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara"
"Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara"
"Vermeyenin nur olsun"
-
Hatalıyım biliyorum
Ne olur birkez dinle sözlerimi bir fırsat var
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Hatalıyım biliyorum
Ne olur birkez dinle sözlerimi bir fırsat var
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Beni kahkahanla sev hüznümüde benden ayırma
Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boşver aldırma
Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal
Benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi
Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini
Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi
Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini
Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal
***
Anılarım sevgi dolu
Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Anılarım sevgi dolu
Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Beni kahkahanla sev hüznümüde benden ayırma
Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boşver aldırma
Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal
Benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi
Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini
Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi
Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini
Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal
-
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim
Gelmeyince derdime
***
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim aah
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim
Gelmeyince derdime, yenileri ekledim
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde
Gönlümde dolanırsın hep o halinle
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime
Yine sensin tek çare (çare)
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde
Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaah
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime
Yine sensin tek çare, şu zavallı halime
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
-
Kal gitme kal, o gidişin kor bana
Bak halime, ver elini, ver bana
Kal gitme kal, o gidişin kor bana
Bak halime, ver elini, ver bana
**
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Dur, bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana
Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana
Dur bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana
Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana
***
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
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