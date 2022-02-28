Gitme, gelme, yapma, etme derken
Bir sıkımlık aşkımız da bitti
Gönlüm şimdi yeni bir kızda
Kurban olmalı mı yeni aşka?
***
Gitme, gelme, yapma, etme derken
Bir sıkımlık aşkımız da bitti
Gönlüm şimdi yeni bir kızda
Kurban olmalı mı yeni aşka?
***
Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam
Sevsem, sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi, bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam
Sevsem, sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi, bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Bu aşk için acaba çok mu erken?
Sever mi, sevmez mi, yoksa derken?
Gönlüm şimdi yeni bir kızda
Kurban olmalı mı yeni aşka?
***
Bu aşk için acaba çok mu erken?
Sever mi, sevmez mi, yoksa derken?
Gönlüm şimdi yeni bir kızda
Kurban olmalı mı yeni aşka?
***
Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam
Sevsem, sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi, bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam
Sevsem, sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi, bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam
Sevsem, sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi, bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte