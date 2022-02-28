Gitme, gelme, yapma, etme derken Bir sıkımlık aşkımız da bitti Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Gitme, gelme, yapma, etme derken Bir sıkımlık aşkımız da bitti Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Bu aşk için acaba çok mu erken? Sever mi, sevmez mi, yoksa derken? Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Bu aşk için acaba çok mu erken? Sever mi, sevmez mi, yoksa derken? Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte