-
İki damla yaş aksa gözünden
Ayrılık yüzünden
Beni anlarsın
Düşenin halinden düşen anlar
Düşmek değil ete kalkmak zor
Sen de anlarsın
***
Ayrılıp gittin senin vebali
Değdi mi bari
İnan çok ağlattın
Ne demiştin bana ne olur hatırla
Göze göze, dişe diş, aşka aşk
Sakın unutma
***
Dokunsan ağlayacak gibiyim
Kal desen kalacak gibiyim
Hala seni bekler gibiyim
Ah..zor... Ayrılık çok zor
-
Yok mu seven yok mu?
Yok mu yalan mı yalan mı söyle?
Aşklar mı böyle zaman mı böyle?
***
Yok mu seven yok mu?
Yok mu yalan mı yalan mı söyle?
Aşklar mı böyle zaman mı böyle?
***
Doyamadım gözlerine
Koyamadım birini yerine
Canımı yaktı yalan mı söyle
***
Doyamadım gözlerine
Koyamadım birini yerine
Canımı yaktı yalan mı söyle
***
Bir daha dünyaya gelirsek
Sevmek eğlenmek lazım
Aşk bizim gibilerin neyine
Sevgiyle yetinmek lazım
***
Aşkı derin derin çekerek
Son nefeste vermek lazım
Gelen gideni aratır diyerek
İki tek atıp unutmak lazım
***
Yok mu seven yok mu?
Yok mu yalan mı yalan mı söyle?
Aşklar mı böyle zaman mı böyle?
***
Yok mu seven yok mu?
Yok mu yalan mı yalan mı söyle?
Aşklar mı böyle zaman mı böyle?
***
Doyamadım gözlerine
Koyamadım birini yerine
Canımı yaktı yalan mı söyle
***
Doyamadım gözlerine
Koyamadım birini yerine
Canımı yaktı yalan mı söyle
***
Bir daha dünyaya gelirsek
Sevmek eğlenmek lazım
Aşk bizim gibilerin neyine
Sevgiyle yetinmek lazım
***
Aşkı derin derin çekerek
Son nefeste vermek lazım
Gelen gideni aratır diyerek
İki tek atıp unutmak lazım
-
Çok zorsun, çok zor
Ne ara ne de sor ne olur
Ne ara ne de sor
Ne gel ne de git ne olur
***
Her zaman haklısın
Dur biraz, dur ne olur
Hep mi sen haklısın?
Sus biraz, sus ne olur
***
Al aşkını başına çal
Çok üzdün, çok
Biraz yalnız kal
***
Al aşkını başına çal
Çok üzdün, çok
Biraz yalnız kal
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Çok zorsun, çok zor
Ne ara ne de sor ne olur
Ne ara ne de sor
Ne gel ne de git ne olur
***
Her zaman haklısın
Dur biraz, dur ne olur
Hep mi sen haklısın?
Sus biraz, sus ne olur
***
Al aşkını başına çal
Çok üzdün, çok
Biraz yalnız kal
***
Al aşkını başına çal
Çok üzdün, çok
Biraz yalnız kal
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Gariban gariban
Gariban gariban
Gariban, ah, gariban
-
Aldatırken onun da teni benim kadar güzel miydi?
Öptün, dokundun mu, utanmadan seviştin mi?
Dibe vurdum dibe, hem de ta dibine
Ben çektim, sen de çek en az benim çektiğim kadar
***
Cezalardan ceza beğen
Cezalısın, cezalı
Yaptığını beğendin mi?
Hatalısın, hatalı
***
Cezalardan ceza beğen
Cezalısın, cezalı
Yaptığını beğendin mi?
***
Sürüm sürüm sürünene kadar
Saçına beyaz düşene kadar
Dibe vur ta dibe, benim vurduğum kadar
Ben, "Tamam" diyene kadar
Cezalısın, cezalı
***
Sürüm sürüm sürünene kadar
Saçına beyaz düşene kadar
Dibe vur ta dibe, benim vurduğum kadar
Ben, "Tamam" diyene kadar
***
Cezalısın, cezalı, ah
Cezalısın, cezalı
Cezalısın, cezalı, ah
Cezalısın, cezalı
***
Aldatırken onun da teni benim kadar güzel miydi?
Öptün, dokundun mu, utanmadan seviştin mi?
Dibe vurdum dibe, hem de ta dibine
Ben çektim, sen de çek en az benim çektiğim kadar
***
Cezalardan ceza beğen
Cezalısın, cezalı
Yaptığını beğendin mi?
Hatalısın, hatalı
***
Cezalardan ceza beğen
Cezalısın, cezalı
Yaptığını beğendin mi?
***
Sürüm sürüm sürünene kadar
Saçına beyaz düşene kadar
Dibe vur ta dibe, benim vurduğum kadar
Ben, "Tamam" diyene kadar
Cezalısın, cezalı
***
Sürüm sürüm sürünene kadar
Saçına beyaz düşene kadar
Dibe vur ta dibe, benim vurduğum kadar
Ben, "Tamam" diyene kadar
***
Cezalısın, cezalı, ah
Cezalısın, cezalı
Cezalısın, cezalı, ah
Cezalısın, cezalı
***
Cezalısın, cezalı, ah
Cezalısın, cezalı
Cezalısın, cezalı, ah
Cezalısın, cezalı
***
Cezalısın, cezalı, ah
Cezalısın, cezalı
Cezalısın, cezalı, ah
Cezalısın
-
Ne olur sorma
Sorma, hâlim yok
Kolum kanadım kırık
İçim yıkık dökük
***
Hiç hâlim yok
Sorma, hâlim yok
Kolum kanadım kırık
İçim yıkık dökük
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
Gönülde çare yok
Arasan olmaz
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
Gönülde çare yok
Arasan olmaz
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
Giden gitti, yazık
Gidene çare yok
***
Ne olur sorma
Sorma, hâlim yok
Kolum kanadım kırık
İçim yıkık dökük
***
Hiç hâlim yok
Sorma, hâlim yok
Kolum kanadım kırık
İçim yıkık dökük
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
Gönülde çare yok
Arasan olmaz
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
Gönülde çare yok
Arasan olmaz
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
Giden gitti, yazık
Gidene çare yok
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
-
Vah cici kız, cicili bicili giyinince
Sosyeteye gircen mi sandın
Vah cici kız, cicili bicili giyinince
Sosyeteye gircen mi sandın
***
Kesmedi di mi memur maaşı seni
Alamadın yine cici elbiseleri
Gidemedin koleje, öğrenemedin ingilizce
Yapamadın kariyer, bulamadın parayı
***
Sorma be kardeş, paranın gözü körolsun
Ben de istemem mi, arabam yatım katım olsun
Canıma yetti valla ama gördüm televizyonda
Bi girersem aleme, yırttık şükürler olsun
***
Herkes kafayı yemiş, okusan ne farkeder
Araban ferrariyse, kolayca parkeder
Böyle gelmiş böyle gider mi bilmem ama
Anlatayım alemi sakın şaşırma...
***
Önce bulcam bi tiki, vercem basına frikiki
Kaka kaka kiki kiki tıaha haha hihi hini
Böylece olcam bu alemin gözdesi...
***
Vah cici kız, cicili bicili giyinince
Sosyeteye gircen mi sandın
Vah cici kız, cicili bicili giyinince
Sosyeteye gircen mi sandın
***
Sonra diycem ki ona, sakın yanlış anlama
Tamamen duygusalım, bu piyasa şartlarında
Sen iyi bi tikisin, ama biraz böyle fazla şeysin
İyisi mi ayrılalım, biraz kendine gelirsin
***
Sonra bincem alemden birinin arabasına
Gitcem laylaya maylaya, konuşcam bülent ablayla
Vercem bi de röportaj, anlatcam herkese
Bi gecede şöhretim, lay lay lay lay la la la
***
Olur mu be cici kız bu iş böyle biter mi
Bu aleme girmenin vardır yedi bedeli
Yedinciye gelince öğrenirsin sebebi
Söylemiycen kimseye gece gördüklerini
***
Deme be kardeş, bu alem bu kadar zor mu?
Kaybettiğim değerler sonradan bana kor mu?
Bu rengarenk alemde bize düşen mosmor mu?
Ne! Mosmor mu?
***
Vah cici kız cicili bicili giyinince
Sosyeteye gircen mi sandın
Vah cici kız, cicili bicili giyinince
Sosyeteye gircen mi sandın
***
Evine dön cici kız alem senin neyine
Alem alem dedikleri parıltılı virane
Para pul şan şöhret bunların hepsi bahane
Bir ailen varsa eğer şahanesin şahane...
***
Vah cici kız cicili bicili giyinince
Sosyeteye gircen mi sandın
Vah cici kız, cicili bicili giyinince
Sosyeteye gircen mi sandın
***
Vah cici kız cicili bicili giyinince
Sosyeteye gircen mi sandın
Vah cici kız, cicili bicili giyinince
Sosyeteye gircen mi sandın
***
Vah cici kız cicili bicili giyinince
Sosyeteye gircen mi sandın
-
Senden sonra sevmek çok zor
Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor
Senden sonra sevmek çok zor
Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor
***
Git, ne olursun git
Her dönüşte canımı yakıp da gitme
Canımı alma ne olursun
***
Düş, düş yakamdan, düş
Her dönüşte canımı alıp da gitme
Canımı bağışla ne olursun
***
Senden sonra sevmek çok zor
Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor
Senden sonra sevmek çok zor
Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor
***
Yaradan'ım, düşür, onu da aşka düşür
Yak ateşinle, kavur, onu bana döndür
Yaradan'ım, düşür, onu da aşka düşür
Yak ateşinle, kavur, onu bana döndür
***
Senden sonra sevmek çok zor
Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor
Senden sonra sevmek çok zor
Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor
***
Git, ne olursun git
Her dönüşte canımı yakıp da gitme
Canımı alma ne olursun
***
Düş, düş yakamdan, düş
Her dönüşte canımı alıp da gitme
Canımı bağışla ne olursun
***
Senden sonra sevmek çok zor
Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor
Senden sonra sevmek çok zor
Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor
***
Yaradan'ım, düşür, onu da aşka düşür
Yak ateşinle, kavur, onu bana döndür
Yaradan'ım, düşür, onu da aşka düşür
Yak ateşinle, kavur, onu bana döndür
***
Senden sonra sevmek çok zor
Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor
Senden sonra sevmek çok zor
Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor
-
Yalan, yalan
Her sözün gibi bu da yalan
Yalan, yalan
Her şeyin gibi bu da yalan
***
Sevap mı bilmem, sevdik, yeminler ettik
Dönen dönsün, dönmem yeminimden
Günah mı bilmem, sevdik, yeminler ettik
Dönen dönsün, dönmem yeminimden
***
Ayıp mı bilmem başkasını sevsem bile
Dönen dönsün, dönmem yeminimden
Dönen dönsün, dönmem yeminimden
***
Aşk yemini kutsaldır
Bilsen de bilmesen de
Gün gelir aşk biter ama
Aşk yemini kutsaldır
***
Ne aşkın kanunu yazılır yeniden
Ne de aşkı arayan adamın kanun yazacak hâli kalır
Aşk biter, geriye bi' çift söz kalır
Seven ve terk eden
***
Terk eden hemen birini bulur kendine
Unutur yeminini
Sevense yığılır kalır öylece
Aşkına mı yansın, derdine mi?
***
Aşk adamı yakar, yakar, kül eder
Kafan dumanlı olur, tüter de tüter
Hem yanarsın, dumanın tüter
Hem de yârin kokusu burnunda tüter
***
Terk eden pişman olur, geri döner
"Senin gibisini bulamadım", der
Dertliyim, soran yok dermanını
Okuyan yok gözümdeki aşk fermanını
***
Yalan, yalan
Her sözün gibi bu da yalan
Yalan, yalan
Her şeyin gibi bu da yalan
***
Sevap mı bilmem, sevdik, yeminler ettik
Dönen dönsün, dönmem yeminimden
Günah mı bilmem, sevdik, yeminler ettik
Dönen dönsün, dönmem yeminimden
***
Ayıp mı bilmem başkasını sevsem bile
Dönen dönsün, dönmem yeminimden
Dönen dönsün, dönmem yeminimden
***
Bilirsin ki o gözler bi' baktı, senin canını aldı
Yüreğin yanar biçare, ölürsün yoluna, ölürsün
İstersin ki bi' daha alsın canını, ama ya giderse
***
Kara kara düşünürsün, "O bi' yalancı" diye
İçin deli gibi onu ister ama o başkasını sevdi
Bilirsin ki yürümez artık sevse de sevmese de
***
Ya, işte aşk yemini böyledir, çarpar adamı
Seven bi' yana gider, terk eden bi' yana
Ama aşk yemini kutsaldır bilsen de bilmesen de
***
Yalan, yalan
Her sözün gibi bu da yalan
Yalan, yalan
Her şeyin gibi bu da yalan
***
Sevap mı bilmem, sevdik, yeminler ettik
Dönen dönsün, dönmem yeminimden
Günah mı bilmem, sevdik, yeminler ettik
Dönen dönsün, dönmem yeminimden
***
Ayıp mı bilmem başkasını sevsem bile
Dönen dönsün, dönmem yeminimden
Dönen dönsün, dönmem yeminimden
-
Ah ah
***
Arada bir yazar mısın
İki satır bile olsa
Hasret çok zor yazmak çile
Desen bile iki satır yazar mısın
***
Arada bir yazar mısın
İki satır bile olsa
Hasret çok zor yazmak çile
Desen bile iki satır yazar mısın
***
Ben yazmazsam ne olur sen yaz
İki satır bile olsa da yaz
Ayrılığa yüreğim dayanmaz
Hasret yaz kader yaz çile yaz
***
Ben yazmazsam ne olur sen yaz
İki satır bile olsa da yaz
Ayrılığa yüreğim dayanmaz
Hasret yaz kader yaz çile yaz
***
Arada bir yazar mısın
İki satır bile olsa
Hasret çok zor yazmak çile
Desen bile iki satır yazar mısın
***
Arada bir yazar mısın
İki satır bile olsa
Hasret çok zor yazmak çile
Desen bile iki satır yazar mısın
***
Ben yazmazsam ne olur sen yaz
İki satır bile olsa da yaz
Ayrılığa yüreğim dayanmaz
Hasret yaz kader yaz çile yaz
***
Ben yazmazsam ne olur sen yaz
İki satır bile olsa da yaz
Ayrılığa yüreğim dayanmaz
Hasret yaz kader yaz çile yaz
***
Ben yazmazsam ne olur sen yaz
İki satır bile olsa da yaz
Ayrılığa yüreğim dayanmaz
Hasret yaz kader yaz çile yaz
-
Takılmış plak gibisin
Plak gibisin
Plak gibisin
***
Yalnızım
Üst kattayım
Anlamını bilmediğim bir hattayım
Yaşamak denirse buna
Hayattayım
Sense
Takılmış plak gibisin
***
Hattayım
Hattayım
Üst kattayım
***
Hattayım
Hattayım
Plak gibisin
***
Plak gibisin, plak gibisin, plak gibisin, plak gibisin
Plak gibi, plak gibisin
***
Üst kattayım
-
Çok zorsun, çok zor
Ne ara ne de sor ne olur
Ne ara ne de sor
Ne gel ne de git ne olur
***
Her zaman haklısın
Dur biraz, dur ne olur
Hep mi sen haklısın?
Sus biraz, sus ne olur
***
Al aşkını başına çal
Çok üzdün, çok
Biraz yalnız kal
***
Al aşkını başına çal
Çok üzdün, çok
Biraz yalnız kal
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Çok zorsun, çok zor
Ne ara ne de sor ne olur
Ne ara ne de sor
Ne gel ne de git ne olur
***
Her zaman haklısın
Dur biraz, dur ne olur
Hep mi sen haklısın?
Sus biraz, sus ne olur
***
Al aşkını başına çal
Çok üzdün, çok
Biraz yalnız kal
***
Al aşkını başına çal
Çok üzdün, çok
Biraz yalnız kal
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Gariban gariban
Gariban gariban
Gariban, ah, gariban
-
Yok mu seven yok mu?
Yok mu yalan mı yalan mı söyle?
Aşklar mı böyle zaman mı böyle?
***
Yok mu seven yok mu?
Yok mu yalan mı yalan mı söyle?
Aşklar mı böyle zaman mı böyle?
***
Doyamadım gözlerine
Koyamadım birini yerine
Canımı yaktı yalan mı söyle
***
Doyamadım gözlerine
Koyamadım birini yerine
Canımı yaktı yalan mı söyle
***
Bir daha dünyaya gelirsek
Sevmek eğlenmek lazım
Aşk bizim gibilerin neyine
Sevgiyle yetinmek lazım
***
Aşkı derin derin çekerek
Son nefeste vermek lazım
Gelen gideni aratır diyerek
İki tek atıp unutmak lazım
***
Yok mu seven yok mu?
Yok mu yalan mı yalan mı söyle?
Aşklar mı böyle zaman mı böyle?
***
Yok mu seven yok mu?
Yok mu yalan mı yalan mı söyle?
Aşklar mı böyle zaman mı böyle?
***
Doyamadım gözlerine
Koyamadım birini yerine
Canımı yaktı yalan mı söyle
***
Doyamadım gözlerine
Koyamadım birini yerine
Canımı yaktı yalan mı söyle
***
Bir daha dünyaya gelirsek
Sevmek eğlenmek lazım
Aşk bizim gibilerin neyine
Sevgiyle yetinmek lazım
***
Aşkı derin derin çekerek
Son nefeste vermek lazım
Gelen gideni aratır diyerek
İki tek atıp unutmak lazım