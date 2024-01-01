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7/24 Dinle Gariban

Gariban Şarkı Sözleri

Çelik Gariban şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Gariban şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gariban sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çelik

Çelik

Gariban

  • Ayrılık

  • Doyamadım Gözlerine

  • Gariban

  • Cezalısın

  • Sorma

  • Cici Kız Alemde

  • Hayra Yormak Zor

  • Aşk-ı Ferman

  • İki Satır

  • Takılmış Plak Gibisin

  • Gariban (Remix)

  • Doyamadım Gözlerine (Akustik)

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