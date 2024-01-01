Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Çelik
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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İki damla yaş aksa gözünden
Ayrılık yüzünden
Beni anlarsın
Düşenin halinden düşen anlar
Düşmek değil ete kalkmak zor
Sen de anlarsın
***
Ayrılıp gittin senin vebali
Değdi mi bari
İnan çok ağlattın
Ne demiştin bana ne olur hatırla
Göze göze, dişe diş, aşka aşk
Sakın unutma
***
Dokunsan ağlayacak gibiyim
Kal desen kalacak gibiyim
Hala seni bekler gibiyim
Ah..zor... Ayrılık çok zor
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Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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