Ben senin haberini ellerden dillerden Duymak için sevmedim Ben senin haberini ellerden dillerden Duymak için sevmedim Ya canımı ya beni nasıl olacak *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Ben de bu kara sevda Ben de bu yürek varken Yar etmem yar etmem *** Ben de bu kara sevda Ben de bu yürek varken Yar etmem yar etmem Seni ellere dillere dillere vay *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Nasıl olsun nasıl olsun Nasıl dersen öyle olsun Kalbim senle dolsun *** Nasıl olsun nasıl olsun Nasıl dersen öyle olsun Kalbim senle dolsun *** Ya canımı ya beni nasıl olacak Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor *** Ayrılık deme bana ne olur Ne olur damarıma basma Ya canımı al ya he de bu adama Çünkü o artık sensiz olamıyor

Yar, dudaklarda yanan kor gibi Yar, yanaklarda akan yaş gibi *** Yar, gönüllerde ince bir sızı Bahtımın yegane parlayan yıldızı Yar, gönüllerde ince bir sızı Bahtımın yegane parlayan yıldızı *** Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında gözün *** Yar, yüreğimin nazlı sümbülü Yar, şafaklarda öten bülbülü *** Yar, el üstünde sırça bir saray Tutmasam, kırılacak sanki pek kolay Yar, el üstünde sırça bir saray Tutmasam, kırılacak sanki pek kolay *** Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında gözün *** Takat kalmadı, dayan, dizlerim Gece kalmadı, uyan, gözlerim Takat kalmadı, dayan, dizlerim Gece kalmadı, uyan, gözlerim *** Kaşa sardım, göze sardım, yanık bağrımı O dağladı, yaraladı garip gönlümü Kaşa sardım, göze sardım, yanık bağrımı O dağladı, yaraladı garip gönlümü *** Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında gözün *** Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Yandı gönül, yanmaya devam et Soldu yüzüm, solmaya devam et Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında gözün