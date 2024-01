Aşkı böyle bilmezdim bilseydim sevmezdim neler çektim neler bitek çeken anlar *** Aşkı böyle bilmezdim bilseydim sevmezdim neler çektim neler bitek çeken anlar *** ölüp ölüp dirildim uzaktan her bakışında ölseydim iyiydi her ayrılışında *** bana yalanlar söyle hiç sevmesen de yalan bile daha güzel ayrı düşmektense

Nasıl sevdim seni sevenler anlar? Severken ayrılan çekenler anlar Nasıl sevdim seni sevenler anlar? Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Yok iste yok Her şey yalan Gözler yalan Sözler yalan *** Yok iste yok Her şey yalan Gözler yalan Sözler yalan *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Nasıl sevdim seni sevenler anlar? Severken ayrılan çekenler anlar Nasıl sevdim seni sevenler anlar? Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Yok iste yok Her şey yalan Gözler yalan Sözler yalan *** Yok iste yok Her şey yalan Gözler yalan Sözler yalan *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar Severken ayrılan çekenler anlar Severken ayrılan çekenler anlar