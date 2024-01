Benimki de kalp, onunki de kalp Allah' ım bu nasıl aşk? Her gün aldatır, her gönül yatak Bu nasıl aşk? bu ne azap? *** Benimki de kalp, onunki de kalp Allah' ım bu nasıl aşk? Her gün aldatır, her gönül yatak Bu nasıl aşk? bu ne azap? *** Doldur doldur vur kadehleri Yapabilsen unut her şeyi Telefondan sildim onu Silemedin kalbinden demi *** Doldur doldur vur kadehleri Yapabilsen unut her şeyi Telefondan sildim ama Hala canın yanıyor demi *** Benimki de kalp, onunki de kalp Allah' ım bu nasıl aşk? Hem aldatır, hem de aldatır Bu nasıl aşk? bu ne azap? *** Doldur doldur vur kadehleri Yapabilsen unut her şeyi Telefondan sildim onu Silemedin kalbinden demi *** Doldur doldur vur kadehleri Yapabilsen unut her şeyi Telefondan sildim ama Hala canın yanıyor demi *** Benimki de kalp, onunki de kalp Allah' ım bu nasıl aşk? Her gün aldatır, her gönül yatak Bu nasıl aşk? bu ne azap?