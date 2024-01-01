Benimki De Kalp Şarkı Sözleri
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Benimki de kalp, onunki de kalp
Allah' ım bu nasıl aşk?
Her gün aldatır, her gönül yatak
Bu nasıl aşk? bu ne azap?
***
Benimki de kalp, onunki de kalp
Allah' ım bu nasıl aşk?
Her gün aldatır, her gönül yatak
Bu nasıl aşk? bu ne azap?
***
Doldur doldur vur kadehleri
Yapabilsen unut her şeyi
Telefondan sildim onu
Silemedin kalbinden demi
***
Doldur doldur vur kadehleri
Yapabilsen unut her şeyi
Telefondan sildim ama
Hala canın yanıyor demi
***
Benimki de kalp, onunki de kalp
Allah' ım bu nasıl aşk?
Hem aldatır, hem de aldatır
Bu nasıl aşk? bu ne azap?
***
Doldur doldur vur kadehleri
Yapabilsen unut her şeyi
Telefondan sildim onu
Silemedin kalbinden demi
***
Doldur doldur vur kadehleri
Yapabilsen unut her şeyi
Telefondan sildim ama
Hala canın yanıyor demi
***
Benimki de kalp, onunki de kalp
Allah' ım bu nasıl aşk?
Her gün aldatır, her gönül yatak
Bu nasıl aşk? bu ne azap?
-
Yüksek dozda aşk aldım
Başkası beni kesmiyor
Leylasız aşka düştüm
Hiç aklımdan çıkmıyor
***
Yalan dünya yalan dünya
Beni benden alan dünya
Kafam oldu bir dünya
Leyla hiç aklımdan çıkmıyor
***
Yalan Leyla yalan Leyla
Aklımı sen aldın Leyla
Kafam oldu bir dünya
Leyla hiç aklımdan çıkmıyor