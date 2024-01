Benimle Evlenir Misin? Karmakarışığım, hatta yarı ölü sayılırım Hoş biraz da sarhoşum, inan ki, dahası var Aşk sarhoşuyum, sarhoşa ne yazar? *** Karmakarışığım, hatta yarı ölü sayılırım Biraz da sarhoşum, inan ki, dahası var Aşk sarhoşuyum, sarhoşa ne yazar? *** Bir sen yazarsın sen Yazarsan sen yaz sen Ne yazarsan yaz Bir sen yazarsın sen Yazarsan sen yaz sen Ne yazarsan yaz *** İster öyle, istersen böyle yaz İster evlen benimle Ne yazarsan yaz İster öyle, istersen böyle yaz İster evlen benimle Ne yazarsan yaz *** Yazımız olsun Sözümüz olsun Benimle evlenir misin? Yazımız olsun Sözümüz olsun Benimle evlenir misin? *** Bitmez mi bu ceza, yoksa Oh, olsun mu diyorsun, ne dahası mı var? Galiba ölüyorum Zaten sarhoşum, sarhoşa ne yazar? *** Bir sen yazarsın sen Yazarsan sen yaz sen Ne yazarsan yaz Bir sen yazarsın sen Yazarsan sen yaz sen Ne yazarsan yaz *** İster öyle, istersen böyle yaz İster evlen benimle Ne yazarsan yaz İster öyle, istersen böyle yaz İster evlen benimle Ne yazarsan yaz *** Yazımız olsun Sözümüz olsun Benimle evlenir misin? Yazımız olsun Sözümüz olsun Benimle evlenir misin? *** Bir sen yazarsın sen Yazarsan sen yaz sen Ne yazarsan yaz Bir sen yazarsın sen Yazarsan sen yaz sen Ne yazarsan yaz *** İster öyle, istersen böyle yaz İster evlen benimle Ne yazarsan yaz İster öyle, istersen böyle yaz İster evlen benimle Ne yazarsan yaz *** Yazımız olsun Sözümüz olsun Benimle evlenir misin? Yazımız olsun Sözümüz olsun Benimle evlenir misin?

Veda Etmem Veda etmem ben bu aşka Gözüm yok ki senden başka Sen benim anam babam iki gözüm her şeyimsin Veda etmem ben bu aşka *** Veda etmem ben bu aşka Gözüm yok ki senden başka Sen benim anam babam iki gözüm her şeyimsin Veda etmem ben bu aşka *** Sensiz aşk öle yazar Sensizlik yolları bağlar Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem Veda etmem ben bu aşka *** Sensiz aşk öle yazar Sensizlik yolları bağlar Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem Veda etmem ben bu aşka *** Kolay değil kolay olsa ne yazar sanki Hasret hiç değil her hasretin bir vuslatı var *** Elimde değil benim senden başka kimim var Son arzum sana son sözüm var Veda etmem ben bu aşka *** Veda etmem ben bu aşka Vazgeçmem bu son söz sana bir tanem Veda zamanı çoktan geçti Veda etmem ben bu aşka *** Sensiz aşk öle yazar Sensizlik yolları bağlar Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem Veda etmem ben bu aşka *** Sensiz aşk öle yazar Sensizlik yolları bağlar Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem Veda etmem ben bu aşka *** Vazgeç dön dedin dedin de yoldan dönen var mı? Aşk bu zor dedin zor diye geri dönmek var mı? *** Elimde değil benim senden başka kimim var Son arzum sana son sözüm var Veda etmem ben bu aşka *** Kolay değil kolay olsa ne yazar sanki Hasret hiç değil her hasretin bir vuslatı var *** Elimde değil benim senden başka kimim var Son arzum sana son sözüm var Veda etmem ben bu aşka

Yaş 35 Oldu Yaş 35 oldu, Kah orda, kah burda geçti,, Yirmisiydi sana düştü gönlüm, Geçti ömrüm, Sevenin ahı tutarmış derler, Ama benim hakkım yok, *** Sevemedim onun gibi, İnan bana yatacak yerim yok, Yaş 35 oldu, Hoş beş vakti geçti Yirmisiydi sana düştü gonlüm, geçti ömrüm 0 seni benden aldı, Yareme yare kattı, belli ki daha çok sevdı Bitsin ömrüm, 0 seni benden aldı, belli ki daha çok sevdi Gündüzüm yok, artık gecem yok ki, Bitsin ömrüm

Onu Düşünürken Onu düşünürken, gecelerim gündüz olur Onu düşünürken, vücudumu sarar tatlı bir haz Onu düşünürken ben ben değilim ki Onu düşünürken, her yerden görünüyor *** Onu düşünürken, hoş bir haldeyim Öyle bir haldeyim Öyle bir haldeyim *** Onu düşünürken Onu düşünürken Onu düşünürken Çocuk oluyorum Mecnun oluyorum Sarhoş oluyorum ben *** Onu düşünürken, tabiat atlasa bürünüyor Onu düşünürken, şu gönlüm bir Sara ait oluyor Onu düşünürken, yakınlaşıyor Onu düşünürken, bana bir hal oluyor *** Onu düşünürken, hoş bir haldeyim Öyle bir haldeyim Öyle bir haldeyim *** Onu düşünürken Onu düşünürken Onu düşünürken Çocuk oluyorum Sarhoş oluyorum Mecnun oluyorum ben *** Onu düşünürken Onu düşünürken Onu düşünürken Çocuk oluyorum Sarhoş oluyorum Mecnun oluyorum ben *** Çocuk oluyorum Sarhoş oluyorum Mecnun oluyorum ben

Ah Yar Nasıl yapsam, nasıl etsem? Size nasıl söylesem? Âşık oldum size yâr "Aşkım" desem, "Canım" desem Size nasıl söylesem? Hiç görmedim ki böyle yâr *** Kırıldı kolum kanadım Kalmadı dizde derman Kime deyim hâlimi? Anlamaz başkası yârdan *** Ah yâr Ah yâr, of yâr Ah güzel yâr Sizden bana yâr olmaz mı? *** Ah yâr Ah yâr, of yâr Ah güzel yâr Sizden bana yâr olmaz mı? *** Yoruldum, yoruldum artık Bu soruları sormaktan Yaş geldi, geçiyor bak Bir haber yok mu hâlâ yârdan? *** Yoruldum, ne çok yoruldum "Bu kaçıncı yorulmalar?" diye ne olur bana sorma Âşık oldum, âşık oldum "Oldun da ne oldu?" diye ne olur bana sorma *** Kırıldı kolum kanadım Kalmadı dizde derman Kime deyim hâlimi? Anlamaz başkası yârdan *** Ah yâr Ah yâr, of yâr Ah güzel yâr Sizden bana yâr olmaz mı? *** Ah yâr Ah yâr, of yâr Ah güzel yâr Sizden bana yâr olmaz mı? *** Yoruldum, yoruldum artık Bu soruları sormaktan Yaş geldi, geçiyor bak Bir haber yok mu hâlâ yârdan? *** Ah yâr Ah yâr, of yâr Ah güzel yâr Sizden bana bi' yâr olmaz mı? *** Ah yâr Ah yâr, of yâr Ah güzel yâr Sizden bana bi' yâr olmaz mı? *** Yâr olmaz mı? Yâr olmaz mı? Yâr olmaz mı? Yâr ol...

Var Mı Be Güzelsin, çok güzelsin Güzelsin ama üzersin Bi' de gözlerini süzersin Yine de seni seveceğim *** Güzelsin, çok güzelsin Güzelsin, niye üzersin? Bi' de gözlerini süzersin Yine de seni seveceğim *** Var mı be, var mı? Var mı sevmek gibisi? Yanımda sen gibisi Gerisi boş, gerisi Güzelsin, hoş birisin Gerisi laf, gerisi Laf, laf, laf, laf *** Var mı be, var mı? Var mı içmek gibisi? Elinden aşk şarabı Gerisi hoş, gerisi Al artık şu kadehi İnan kolay gerisi *** İnan çok hoş birisin Sen bana ilaç gibisin Kimler senin peşinde Yine de seni seveceğim *** İnan çok hoş birisin Sen bana ilaç gibisin Kimler senin peşinde Yine de seni seveceğim *** Var mı be, var mı? Var mı sevmek gibisi? Yanımda sen gibisi Gerisi boş, gerisi Güzelsin, hoş birisin Gerisi laf, gerisi Laf, laf, laf, laf *** Var mı be, var mı? Var mı içmek gibisi? Elinden aşk şarabı Gerisi hoş, gerisi Al artık şu kadehi İnan kolay gerisi *** Var mı be, var mı? Var mı içmek gibisi? Elinden aşk şarabı Gerisi hoş, gerisi Al artık şu kadehi İnan kolay gerisi, hey

Dayan Yüreğim Yalnızlık, bir kor gibi yakıyor yüreğimi, ateş gibi Yine de sen bilirsin, yine de sen bilirsin *** Yalnızlık, bir kor gibi yakıyor yüreğimi, ateş gibi Yine de sen bilirsin, yine de sen bilirsin *** Dayan yüreğim dayan, dayan acılara Dayan yüreğim dayan, dayan acılara Bu kaçıncı deme ve sakın terk etme

Kendimi Alamıyorum Çiçekleri koparmazdım Saçına iliştirene kadar Çimenlere de basmazdım Seninle yuvarlanana kadar *** Hiç şarkı söylemezdim Ben gözlerine vurulana kadar Sevda neymiş bilmezdim Sen gönlüme dolana kadar *** Bana kendini işliyormuş gibisin Kendi kendimi tanıyamıyorum Beni yeniden yaratıyor gibisin Kendi kendimi tanıyamıyorum *** Geçmişimden tek bir iz Bulamıyorum Şimdi senden kendimi Alamıyorum *** Çocukları okşamazdım Sevdiğini söyleyene kadar Bir damla bile içmezdim Seninle sarhoş olana kadar *** Ağaçları kazımazdım Ben ismini duyuncaya kadar "Seviyorum", demezdim Ta içimden taşana kadar *** Bana kendini işliyormuş gibisin Kendi kendimi tanıyamıyorum Beni yeniden yaratıyor gibisin Kendi kendimi tanıyamıyorum *** Geçmişimden tek bir iz Bulamıyorum Şimdi senden kendimi Alamıyorum *** Geçmişimden tek bir iz Bulamıyorum Şimdi senden kendimi Alamıyorum

Bir Defa İnsan bir defa göze alır her şeyi bir defa sever Bir defa katlanır edalara bir defa tapar Bir defa feda eder her varını yoluna Evreni sallar bir ömre bedel o bakış uğruna *** Ondan sonra ne fırtınalar Ne güneşler ne mevsimler Ömür gelir geçer biter Hiç bir kimse, hiç bir şey silemez Ne ismini ne de yüreğime mühürlenmiş izleri *** İnsan bir defa sevdaya tutsak olur bir defa yanar Bir defa her hali candan olur bir defa coşar Bir defa aşık olur o güzele delice Gözü can atar seviyorum çok seviyorum demeye *** Ondan sonra ne fırtınalar Ne güneşler ne mevsimler Ömür gelir geçer biter Hiç bir kimse, hiç bir şey silemez Ne ismini ne de yüreğime mühürlenmiş izleri *** Hiç bir kimse, hiç bir şey silemez Ne ismini ne de yüreğine mühürlenmiş izleri

Paşam Ay yıldıza misal göz üstte kaş Dalgalanmaz konulmadan yoluna baş Ay yıldıza misal göz üstte kaş Dalgalanmaz konulmadan yoluna baş *** Kim koymamış taş üstüne taş? Nerde kaldı söz söylesin emanetine Ata'm? Kim koymamış taş üstüne taş? Nerde kaldı söz söylesin emanetine? *** Paşam, neler diyorlar, yüreğim yaralı Güneş bulut ardındaysa bahtım karalı Paşam, neler diyorlar, yüreğim yaralı Güneş bulut ardındaysa bahtım karalı *** Senin emrin üzerinedir yurdumuzun temeli Boşa gider zalimlerin kem hevesi Senin emrin üzerinedir yurdumuzun temeli Boşa gider zalimlerin kem hevesi *** Senin adın geçince başka türlü coşarız Fikirlerin üstüne kartal olur uçarız Senin adın geçince başka türlü coşarız Fikirlerin üstüne kartal olur uçarız *** Silinmiyor hedeflerin, senle dolu kalplerden, Paşam Sunduğun aydınlığı sonsuza dek yaşarız Sunduğun aydınlığı sonsuza dek yaşarız *** Paşam, senin gönlünde yarının emeli Aşikar senin izlerin daha ne demeli Paşam, senin gönlünde yarının emeli Aşikar senin izlerin daha ne demeli *** Bize senden hediyedir nazlı vatan çiçeği Söze sadık aşıkların mert yüreği Bize senden hediyedir nazlı vatan çiçeği Söze sadık aşıkların mert yüreği *** Senin adın geçince başka türlü coşarız Fikirlerin üstüne kartal olur uçarız Senin adın geçince başka türlü coşarız Fikirlerin üstüne kartal olur uçarız *** Silinmiyor hedeflerin, senle dolu kalplerden, Paşam Sunduğun aydınlığı sonsuza dek yaşarız Sunduğun aydınlığı sonsuza dek yaşarız