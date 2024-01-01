-
Karmakarışığım, hatta yarı ölü sayılırım
Hoş biraz da sarhoşum, inan ki, dahası var
Aşk sarhoşuyum, sarhoşa ne yazar?
***
Karmakarışığım, hatta yarı ölü sayılırım
Biraz da sarhoşum, inan ki, dahası var
Aşk sarhoşuyum, sarhoşa ne yazar?
***
Bir sen yazarsın sen
Yazarsan sen yaz sen
Ne yazarsan yaz
Bir sen yazarsın sen
Yazarsan sen yaz sen
Ne yazarsan yaz
***
İster öyle, istersen böyle yaz
İster evlen benimle
Ne yazarsan yaz
İster öyle, istersen böyle yaz
İster evlen benimle
Ne yazarsan yaz
***
Yazımız olsun
Sözümüz olsun
Benimle evlenir misin?
Yazımız olsun
Sözümüz olsun
Benimle evlenir misin?
***
Bitmez mi bu ceza, yoksa
Oh, olsun mu diyorsun, ne dahası mı var?
Galiba ölüyorum
Zaten sarhoşum, sarhoşa ne yazar?
***
Bir sen yazarsın sen
Yazarsan sen yaz sen
Ne yazarsan yaz
Bir sen yazarsın sen
Yazarsan sen yaz sen
Ne yazarsan yaz
***
İster öyle, istersen böyle yaz
İster evlen benimle
Ne yazarsan yaz
İster öyle, istersen böyle yaz
İster evlen benimle
Ne yazarsan yaz
***
Yazımız olsun
Sözümüz olsun
Benimle evlenir misin?
Yazımız olsun
Sözümüz olsun
Benimle evlenir misin?
***
Bir sen yazarsın sen
Yazarsan sen yaz sen
Ne yazarsan yaz
Bir sen yazarsın sen
Yazarsan sen yaz sen
Ne yazarsan yaz
***
İster öyle, istersen böyle yaz
İster evlen benimle
Ne yazarsan yaz
İster öyle, istersen böyle yaz
İster evlen benimle
Ne yazarsan yaz
***
Yazımız olsun
Sözümüz olsun
Benimle evlenir misin?
Yazımız olsun
Sözümüz olsun
Benimle evlenir misin?
-
Veda etmem ben bu aşka
Gözüm yok ki senden başka
Sen benim anam babam iki gözüm her şeyimsin
Veda etmem ben bu aşka
***
Veda etmem ben bu aşka
Gözüm yok ki senden başka
Sen benim anam babam iki gözüm her şeyimsin
Veda etmem ben bu aşka
***
Sensiz aşk öle yazar
Sensizlik yolları bağlar
Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem
Veda etmem ben bu aşka
***
Sensiz aşk öle yazar
Sensizlik yolları bağlar
Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem
Veda etmem ben bu aşka
***
Kolay değil kolay olsa ne yazar sanki
Hasret hiç değil her hasretin bir vuslatı var
***
Elimde değil benim senden başka kimim var
Son arzum sana son sözüm var
Veda etmem ben bu aşka
***
Veda etmem ben bu aşka
Vazgeçmem bu son söz sana bir tanem
Veda zamanı çoktan geçti
Veda etmem ben bu aşka
***
Sensiz aşk öle yazar
Sensizlik yolları bağlar
Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem
Veda etmem ben bu aşka
***
Sensiz aşk öle yazar
Sensizlik yolları bağlar
Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem
Veda etmem ben bu aşka
***
Vazgeç dön dedin dedin de yoldan dönen var mı?
Aşk bu zor dedin zor diye geri dönmek var mı?
***
Elimde değil benim senden başka kimim var
Son arzum sana son sözüm var
Veda etmem ben bu aşka
***
Kolay değil kolay olsa ne yazar sanki
Hasret hiç değil her hasretin bir vuslatı var
***
Elimde değil benim senden başka kimim var
Son arzum sana son sözüm var
Veda etmem ben bu aşka
-
Yaş 35 oldu,
Kah orda, kah burda geçti,,
Yirmisiydi sana düştü gönlüm,
Geçti ömrüm,
Sevenin ahı tutarmış derler,
Ama benim hakkım yok,
***
Sevemedim onun gibi,
İnan bana yatacak yerim yok,
Yaş 35 oldu,
Hoş beş vakti geçti
Yirmisiydi sana düştü gonlüm, geçti ömrüm
0 seni benden aldı,
Yareme yare kattı, belli ki daha çok sevdı
Bitsin ömrüm,
0 seni benden aldı, belli ki daha çok sevdi
Gündüzüm yok, artık gecem yok ki,
Bitsin ömrüm
-
Onu düşünürken, gecelerim gündüz olur
Onu düşünürken, vücudumu sarar tatlı bir haz
Onu düşünürken ben ben değilim ki
Onu düşünürken, her yerden görünüyor
***
Onu düşünürken, hoş bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Mecnun oluyorum
Sarhoş oluyorum ben
***
Onu düşünürken, tabiat atlasa bürünüyor
Onu düşünürken, şu gönlüm bir Sara ait oluyor
Onu düşünürken, yakınlaşıyor
Onu düşünürken, bana bir hal oluyor
***
Onu düşünürken, hoş bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben
***
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben
-
Nasıl yapsam, nasıl etsem?
Size nasıl söylesem? Âşık oldum size yâr
"Aşkım" desem, "Canım" desem
Size nasıl söylesem? Hiç görmedim ki böyle yâr
***
Kırıldı kolum kanadım
Kalmadı dizde derman
Kime deyim hâlimi?
Anlamaz başkası yârdan
***
Ah yâr
Ah yâr, of yâr
Ah güzel yâr
Sizden bana yâr olmaz mı?
***
Ah yâr
Ah yâr, of yâr
Ah güzel yâr
Sizden bana yâr olmaz mı?
***
Yoruldum, yoruldum artık
Bu soruları sormaktan
Yaş geldi, geçiyor bak
Bir haber yok mu hâlâ yârdan?
***
Yoruldum, ne çok yoruldum
"Bu kaçıncı yorulmalar?" diye ne olur bana sorma
Âşık oldum, âşık oldum
"Oldun da ne oldu?" diye ne olur bana sorma
***
Kırıldı kolum kanadım
Kalmadı dizde derman
Kime deyim hâlimi?
Anlamaz başkası yârdan
***
Ah yâr
Ah yâr, of yâr
Ah güzel yâr
Sizden bana yâr olmaz mı?
***
Ah yâr
Ah yâr, of yâr
Ah güzel yâr
Sizden bana yâr olmaz mı?
***
Yoruldum, yoruldum artık
Bu soruları sormaktan
Yaş geldi, geçiyor bak
Bir haber yok mu hâlâ yârdan?
***
Ah yâr
Ah yâr, of yâr
Ah güzel yâr
Sizden bana bi' yâr olmaz mı?
***
Ah yâr
Ah yâr, of yâr
Ah güzel yâr
Sizden bana bi' yâr olmaz mı?
***
Yâr olmaz mı? Yâr olmaz mı?
Yâr olmaz mı? Yâr ol...
-
Güzelsin, çok güzelsin
Güzelsin ama üzersin
Bi' de gözlerini süzersin
Yine de seni seveceğim
***
Güzelsin, çok güzelsin
Güzelsin, niye üzersin?
Bi' de gözlerini süzersin
Yine de seni seveceğim
***
Var mı be, var mı?
Var mı sevmek gibisi?
Yanımda sen gibisi
Gerisi boş, gerisi
Güzelsin, hoş birisin
Gerisi laf, gerisi
Laf, laf, laf, laf
***
Var mı be, var mı?
Var mı içmek gibisi?
Elinden aşk şarabı
Gerisi hoş, gerisi
Al artık şu kadehi
İnan kolay gerisi
***
İnan çok hoş birisin
Sen bana ilaç gibisin
Kimler senin peşinde
Yine de seni seveceğim
***
İnan çok hoş birisin
Sen bana ilaç gibisin
Kimler senin peşinde
Yine de seni seveceğim
***
Var mı be, var mı?
Var mı sevmek gibisi?
Yanımda sen gibisi
Gerisi boş, gerisi
Güzelsin, hoş birisin
Gerisi laf, gerisi
Laf, laf, laf, laf
***
Var mı be, var mı?
Var mı içmek gibisi?
Elinden aşk şarabı
Gerisi hoş, gerisi
Al artık şu kadehi
İnan kolay gerisi
***
Var mı be, var mı?
Var mı içmek gibisi?
Elinden aşk şarabı
Gerisi hoş, gerisi
Al artık şu kadehi
İnan kolay gerisi, hey
-
Yalnızlık, bir kor gibi yakıyor yüreğimi, ateş gibi
Yine de sen bilirsin, yine de sen bilirsin
***
Yalnızlık, bir kor gibi yakıyor yüreğimi, ateş gibi
Yine de sen bilirsin, yine de sen bilirsin
***
Dayan yüreğim dayan, dayan acılara
Dayan yüreğim dayan, dayan acılara
Bu kaçıncı deme ve sakın terk etme
-
Çiçekleri koparmazdım
Saçına iliştirene kadar
Çimenlere de basmazdım
Seninle yuvarlanana kadar
***
Hiç şarkı söylemezdim
Ben gözlerine vurulana kadar
Sevda neymiş bilmezdim
Sen gönlüme dolana kadar
***
Bana kendini işliyormuş gibisin
Kendi kendimi tanıyamıyorum
Beni yeniden yaratıyor gibisin
Kendi kendimi tanıyamıyorum
***
Geçmişimden tek bir iz
Bulamıyorum
Şimdi senden kendimi
Alamıyorum
***
Çocukları okşamazdım
Sevdiğini söyleyene kadar
Bir damla bile içmezdim
Seninle sarhoş olana kadar
***
Ağaçları kazımazdım
Ben ismini duyuncaya kadar
"Seviyorum", demezdim
Ta içimden taşana kadar
***
Bana kendini işliyormuş gibisin
Kendi kendimi tanıyamıyorum
Beni yeniden yaratıyor gibisin
Kendi kendimi tanıyamıyorum
***
Geçmişimden tek bir iz
Bulamıyorum
Şimdi senden kendimi
Alamıyorum
***
Geçmişimden tek bir iz
Bulamıyorum
Şimdi senden kendimi
Alamıyorum
-
İnsan bir defa göze alır her şeyi bir defa sever
Bir defa katlanır edalara bir defa tapar
Bir defa feda eder her varını yoluna
Evreni sallar bir ömre bedel o bakış uğruna
***
Ondan sonra ne fırtınalar
Ne güneşler ne mevsimler
Ömür gelir geçer biter
Hiç bir kimse, hiç bir şey silemez
Ne ismini ne de yüreğime mühürlenmiş izleri
***
İnsan bir defa sevdaya tutsak olur bir defa yanar
Bir defa her hali candan olur bir defa coşar
Bir defa aşık olur o güzele delice
Gözü can atar seviyorum çok seviyorum demeye
***
Ondan sonra ne fırtınalar
Ne güneşler ne mevsimler
Ömür gelir geçer biter
Hiç bir kimse, hiç bir şey silemez
Ne ismini ne de yüreğime mühürlenmiş izleri
***
Hiç bir kimse, hiç bir şey silemez
Ne ismini ne de yüreğine mühürlenmiş izleri
-
Ay yıldıza misal göz üstte kaş
Dalgalanmaz konulmadan yoluna baş
Ay yıldıza misal göz üstte kaş
Dalgalanmaz konulmadan yoluna baş
***
Kim koymamış taş üstüne taş?
Nerde kaldı söz söylesin emanetine Ata'm?
Kim koymamış taş üstüne taş?
Nerde kaldı söz söylesin emanetine?
***
Paşam, neler diyorlar, yüreğim yaralı
Güneş bulut ardındaysa bahtım karalı
Paşam, neler diyorlar, yüreğim yaralı
Güneş bulut ardındaysa bahtım karalı
***
Senin emrin üzerinedir yurdumuzun temeli
Boşa gider zalimlerin kem hevesi
Senin emrin üzerinedir yurdumuzun temeli
Boşa gider zalimlerin kem hevesi
***
Senin adın geçince başka türlü coşarız
Fikirlerin üstüne kartal olur uçarız
Senin adın geçince başka türlü coşarız
Fikirlerin üstüne kartal olur uçarız
***
Silinmiyor hedeflerin, senle dolu kalplerden, Paşam
Sunduğun aydınlığı sonsuza dek yaşarız
Sunduğun aydınlığı sonsuza dek yaşarız
***
Paşam, senin gönlünde yarının emeli
Aşikar senin izlerin daha ne demeli
Paşam, senin gönlünde yarının emeli
Aşikar senin izlerin daha ne demeli
***
Bize senden hediyedir nazlı vatan çiçeği
Söze sadık aşıkların mert yüreği
Bize senden hediyedir nazlı vatan çiçeği
Söze sadık aşıkların mert yüreği
***
Senin adın geçince başka türlü coşarız
Fikirlerin üstüne kartal olur uçarız
Senin adın geçince başka türlü coşarız
Fikirlerin üstüne kartal olur uçarız
***
Silinmiyor hedeflerin, senle dolu kalplerden, Paşam
Sunduğun aydınlığı sonsuza dek yaşarız
Sunduğun aydınlığı sonsuza dek yaşarız
-
Onu düşünürken, gecelerim gündüz olur
Onu düşünürken, vücudumu sarar tatlı bir haz
Onu düşünürken ben ben değilim ki
Onu düşünürken, her yerden görünüyor
***
Onu düşünürken, hoş bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Mecnun oluyorum
Sarhoş oluyorum ben
***
Onu düşünürken, tabiat atlasa bürünüyor
Onu düşünürken, şu gönlüm bir Sara ait oluyor
Onu düşünürken, yakınlaşıyor
Onu düşünürken, bana bir hal oluyor
***
Onu düşünürken, hoş bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben
***
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben