Hatalıyım biliyorum Ne olur birkez dinle sözlerimi bir fırsat var Aşkımın hatırı aşkımız için *** Hatalıyım biliyorum Ne olur birkez dinle sözlerimi bir fırsat var Aşkımın hatırı aşkımız için *** Beni kahkahanla sev hüznümüde benden ayırma Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boşver aldırma Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal Benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal *** Anılarım sevgi dolu Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver Aşkımın hatırı aşkımız için *** Anılarım sevgi dolu Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver Aşkımın hatırı aşkımız için *** Beni kahkahanla sev hüznümüde benden ayırma Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boşver aldırma Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal Benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal

Gitme, gelme, yapma, etme derken Bir sıkımlık aşkımız da bitti Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Gitme, gelme, yapma, etme derken Bir sıkımlık aşkımız da bitti Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Bu aşk için acaba çok mu erken? Sever mi, sevmez mi, yoksa derken? Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Bu aşk için acaba çok mu erken? Sever mi, sevmez mi, yoksa derken? Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte