Bir Güzellik Yap Şarkı Sözleri
Çelik Bir Güzellik Yap şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Bir Güzellik Yap şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Güzellik Yap sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Aramız mı yok yoksa bana dargın mısın?
Ayrı mı düştük yoksa sen pişman mısın?
Arayıp sormamak için bir sebebin mi var?
Ah kafam ah, yine yine yanlışım mı var?
***
Hem aklımı baştan al hem arayıp sorma
Kim dayanır ki buna ooof
***
Bir haber sal, bir insaf et
Böyle değildik eskiden bize ne oldu yâr?
Yanlışımız mı var?
E bir ara, bir sor be yâr.
Bir güzellik yap, el değiliz ya!
***
Hiç hatırım mı yok?
Affet desem hiç mi yok?
Ayrı gayrıyı geçtim bir selamın da mı yok?
Çaresiz derde düştüm,
İnan gecem gündüzüm yok.
Ah canım ah, yine yine ayrılık mı var?
***
Bilirsin hiç kalamam senden ayrı ayrı
Bitsin artık bu çile ooof