Aramız mı yok yoksa bana dargın mısın? Ayrı mı düştük yoksa sen pişman mısın? Arayıp sormamak için bir sebebin mi var? Ah kafam ah, yine yine yanlışım mı var? *** Hem aklımı baştan al hem arayıp sorma Kim dayanır ki buna ooof *** Bir haber sal, bir insaf et Böyle değildik eskiden bize ne oldu yâr? Yanlışımız mı var? E bir ara, bir sor be yâr. Bir güzellik yap, el değiliz ya! *** Hiç hatırım mı yok? Affet desem hiç mi yok? Ayrı gayrıyı geçtim bir selamın da mı yok? Çaresiz derde düştüm, İnan gecem gündüzüm yok. Ah canım ah, yine yine ayrılık mı var? *** Bilirsin hiç kalamam senden ayrı ayrı Bitsin artık bu çile ooof