Bir Tuhafım Bu Akşam Kırık kalpler sokağında oturmaktan çok yoruldum Taşınmak vakti geldi de geçti çoktan Bir tuhafım bu akşam *** Kırılmaktan çok yoruldum kalp ten kalbe taşınmaktan İçimde bir şeyler eksik bilmem nasıl anlatsam Bir tuhafım bu akşam Biliyorum biliyorum biliyorum *** İçimde hep bir şey eksik biliyorum Ama ölüyorum hep eksik bir şey *** Dert desen dermanı yok Ama bilmiyorum ki neyim var *** Bir tuhafım bu akşam güler yüzüm ağlar içim Yorulmuşum çok içmişim bilmiyorum neyim var Bir tuhafım bu akşam *** Dağıtmak istersin bazen bilirsin işte dağıtmak İçimde bir şeyler eksik bilmem nasıl anlatsam Bir tuhafım bu akşam

Yalnızlar Rıhtımı Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım dalgalar kucağında Yosun tuttu gözlerin yalnızlar rıhtımında *** Bir beni mi unuttular uçup gitti martılar Geceler ben ve deniz yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım dalgalar kucağında Yosun tuttu gözlerin yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım dalgalar kucağında Yosun tuttu gözlerin yalnızlar rıhtımında

Mesaj Derdim var dermanım yok Devasızım sizim sızlar içim Senin için vefasız diyor içim Duymaya yok inan cesaretim *** Çok katinim oldu çok ahlar aldım Deli gönlüm hep hoştu ama bostu Çok sevenim oldu çok ahlar aldım Deli gönlüm hep hoştu ama bostu *** Herkes içiyor gezip tozuyor Bir yari sevdim ah çektiriyor Benimse ne arayanım ne soranım Bir mesajım bile yok *** Derdim var dermanım yok Devasızım sizim sızlar içim

Öyle Bir Geçer Zaman Ki Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynı ile vaki Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynı ile vaki Birden dursun istersin Seneler olunca mazi Öyle bir geçer zaman ki *** Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin perde Yoldan geçenler var da Her akşam gelenler nerde *** Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin perde Yoldan geçenler var da Her akşam gelenler nerde *** Kara yazı yazıldı sanma İnsanın da kaderi böyle Öyle bir geçer zamanki Dediğim aynı ile vaki Öyle bir geçer zaman ki *** Bir cevap buldun mu sorulara? Yiğitlik de var yine serde Nasıl gaddar seneler Geçiyor durduğu yerde *** Bir cevap buldun mu sorulara? Yiğitlik de var yine serde Nasıl gaddar seneler Geçiyor durduğu yerde *** Sana kara yazıldı sanma İnsanın da kaderi böyle Öyle bir geçer zamanki Dediğim aynı ile vaki Öyle bir geçer zaman ki *** O nedir seni kızdıran Memnun edeceği yerde Bak bir garip diyor ki Nerede o yarim nerde? *** O nedir seni kızdıran Memnun edeceği yerde Bak bir garip diyor ki Nerede o yarim nerde? *** Anılara kapılıp kanma Dünyanın da düzeni böyle Öyle bir geçer zamanki Dediğim aynı ile vaki Öyle bir geçer zaman ki Öyle bir geçer zaman ki Öyle bir geçer zaman ki Öyle bir geçer zaman ki

Unutamam Canım, cağnanım canım sen olacaksın Her duyduğun kokuyu inan ben sanacaksın Son pişmanlık fayda etmez bunu göreceksin Çünkü kolay kolay unutamam kolay kolay unutamam *** Gelmezsen gelme be hayat benim kime ne Sıktın artık hadi be bu akşam eğlence var hadi partiye *** Yalandı, yalandı yalan be dinlesene Ne onur kaldı ne gurur ne onur dönsene Pusudayım her gece belki dönersin diye Çünkü kolay, kolay unutmam Kolay, kolay unutmam Çünkü kolay, kolay unutamam *** Gelmezsen gelme be hayat benim kime ne Sıktın artık hadi be bu akşam eğlence var hadi partiye Gelmezsen gelme be hayat benim kime ne Sıktın artık hadi be bu akşam eğlenemem *** Yalandı yalan be dinlesene Ne onur kaldı ne gurur ne olur dönsene Pusudayım her gece belki dönersin diye Çünkü kolay, kolay unutmam Kolay, kolay unutmam

Ah Yar Yarın ölürsem gidin yare söyleyin Gönlüm ona yazıldı ona tutuldu *** Ah yar yaralıyım yaralı Ah yar gönlüm kara sevdalı Ah yar yaram senle sarılır Seni bana beni sana yazmışlar *** Gönlüm sana yazıldı sana tutuldu Cezam hemen kesildi adı ömür oldu