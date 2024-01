Canım, cağnanım canım sen olacaksın Her duyduğun kokuyu inan ben sanacaksın Son pişmanlık fayda etmez bunu göreceksin Çünkü kolay kolay unutamam kolay kolay unutamam *** Gelmezsen gelme be hayat benim kime ne Sıktın artık hadi be bu akşam eğlence var hadi partiye *** Yalandı, yalandı yalan be dinlesene Ne onur kaldı ne gurur ne onur dönsene Pusudayım her gece belki dönersin diye Çünkü kolay, kolay unutmam Kolay, kolay unutmam Çünkü kolay, kolay unutamam *** Gelmezsen gelme be hayat benim kime ne Sıktın artık hadi be bu akşam eğlence var hadi partiye Gelmezsen gelme be hayat benim kime ne Sıktın artık hadi be bu akşam eğlenemem *** Yalandı yalan be dinlesene Ne onur kaldı ne gurur ne olur dönsene Pusudayım her gece belki dönersin diye Çünkü kolay, kolay unutmam Kolay, kolay unutmam