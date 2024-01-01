Bırakta Git Sıcak yatak, soğuk kadın Derdin ne anlamadım Bıktırdın usandırdın Bırakta git *** Ayrılık bize yakın Derdin ne anlamadım Bıktırdın usandırdın Bırakta git *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba Bırakta git *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba Bırakta git *** Yemin etme ne olur Her ayrılık acı olur Benden beter olasın Dilerim çabuk olur *** Yemin etme ne olur Her ayrılık acı olur Benden beter olasın Dilerim çabuk olur *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba *** Sıcak yatak, soğuk kadın Derdin ne anlamadım Bıktırdın usandırdın Bırakta git *** Ayrılık bize yakın Derdin ne anlamadım Bıktırdın usandırdın Bırakta git *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba Bırakta git *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba Bırakta git *** Yemin etme ne olur Her ayrılık acı olur Benden beter olasın Dilerim çabuk olur *** Yemin etme ne olur Her ayrılık acı olur Benden beter olasın Dilerim çabuk olur *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba

Kendim Ettim Kendim Buldum Karadır bu bahtım, kara Sözüm kâr etmiyor yâre Yüreğimi yaktı yar ey Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Bilmez yar gönülden, bilmez Akar gözyaşlarım, dinmez Bir kere yüzüme gülmez Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Söylerim, sözüm almıyor O yar yüzüme gülmüyor Garip gönlümü bilmiyor Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey

Başkasını Sevemem Üstüme gelme Sebebi yok ki Ölesiye sev dediler de Sevdim delice *** Kafamı bozma ne olur İçip, içip şişeleri vurmadım ki taşa Böylesi gelir mi başa Çekip, çekip derin sigaramın dumanını *** Ağlamadım eşe dosta Sevemem, sevemem Sevemem bir daha Başkasını sevemem *** Ağlamadım hiç Taş gibi durdum Kafa tuttum kaderime Olurum de dönmem diye *** Halime bir bak Üstüme gelme Kafamı bozma ne olur

Dert Yakamdan Düşmüyor Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Bana güzel haber ver Şöyle güzelce olsun Aşk evliliğini ararken Bir bakışa razıyım artık Her ayrılık bir hicran yarası Canıma yetti artık *** Aşk evliliğini ararken Bir bakışa razıyım artık Haber salın söyleyin anneme Kız isteyelim artık *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Adam gibi sevecek misin? Onun yolunda ölecek misin? Kader bir kez daha sorsan İnan ki ölürüm *** Adam gibi sevecek misin? Onun yolunda ölecek misin? Kader bir kez daha sorsan İnan ki ölürüm *** Bana güzel haber ver Şöyle güzelce olsun Aşk evliliğini ararken Bir bakışa razıyım artık Her ayrılık bir hicran yarası Canıma yetti artık *** Aşk evliliğini ararken Bir bakışa razıyım artık Haber salın söyleyin anneme Kız isteyelim artık *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Adam gibi sevecek misin? Onun yolunda ölecek misin? Kader bir kez daha sorsan İnan ki ölürüm *** Adam gibi sevecek misin? Onun yolunda ölecek misin? Kader bir kez daha sorsan İnan ki ölürüm

Dayanamam Düşününce derin derin Kalbinde var mı hâlâ yerim? Ne olur bir şey söyleyin Yoksa ölürüm, dayanamam *** Sabah kalkar mahmur Bakar şöyle bir, yakar Bazen olur yağmur Yağar gönlüme, yağar *** Çeker göze sürme Ne olur nazara gelme Kurban olurum Derinden yakan gözlere *** Düşününce derin derin Kalbimde var mı hâlâ yerin? Ne olur bir şey söyleyin Yoksa ölürüm, dayanamam *** Düşününce

Sevda Nöbeti Sevda nöbetinde Aşk eri idim sanki Beklerken kapında Sever gibi idin sanki *** Sevda nöbetinde Aşk eri idim sanki Bir selam çaktım Yaktın tezkeremi *** Aldım selamı Başım gözüm üstüne Tam oldu üstüme Ayrılık elbisesi *** Üzülme boşver Geçer bunların hepsi Altı üstü hepsi Ayrılık tezkeresi *** Yazımız buymuş Kısmette bu varmış Ayrılık türküsü Nazara mı geldik bilmem *** İnan bitirdin beni Beklerken kapında Sever gibi idin sanki Nazara mı geldik bilmem *** İnan bitirdin beni Bir selam çaktın Yaktın tezkeremi Aldım selamı *** Başım gözüm üstüne Tam oldu üstüme Ayrılık elbisesi *** Üzülme boşver Geçer bunların hepsi Altı üstü hepsi Ayrılık tezkeresi *** Yazımız buymuş Kısmette bu varmış Ayrılık türküsü

Affet Gitmek mi zor? Kalmak mı zor? Bir yol bulamadım Yemin ettim Yemin bozdum Bir kalbi yaraladım *** Affet artık, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Çekti vurdu beni adalet Bir yol bulamadım *** Haklısın sende çok acı çektin Bu yolları yalnız geçtin Tutulsaydı kopsaydı dilim *** Kapına düştüm, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Bir söz bulamadım *** Gitmek mi zor? Kalmak mı zor? Bir yol bulamadım Yemin ettim Yemin bozdum Bir kalbi yaraladım *** Affet artık, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Çekti vurdu beni adalet Bir yol bulamadım *** Haklısın sende çok acı çektin Bu yolları yalnız geçtin Tutulsaydı kopsaydı dilim *** Kapına düştüm, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Bir söz bulamadım *** Haklısın sende çok acı çektin Bu yolları yalnız geçtin Tutulsaydı kopsaydı dilim *** Kapına düştüm, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Bir söz bulamadım